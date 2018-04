Amel Ćurić uskoro postaje tata: Čudan je to neki osećaj, a malo me hvata i panika!





Pevač Amel Ćurić je posle šest meseci uspešnog skrivanja najzad svima saopštio srećnu vest da će uskoro postati otac.

Amel je prvo na Instagramu podelio lepe vesti uz reči:

– Evo da i ovu sreću podelim sa svima! Postaću otac ako Bog da! – napisao je presrećni Amel na Instagramu i Fejsbuku.

Објава коју дели Amel Curic (@amelcuric) дана 4. Апр 2018. у 4:20 PDT

Otkrio je da će se njegova supruga Jelena u julu poroditi, a očekuju sina. Na društvenim su mrežama odmah počele pljuštati čestitke sa svih strana.

– Više sam nego uzbuđen. Dosad smo krili da je Jelena trudna, jer smo hteli sve da sačuvamo za sebe dok ne prođe prvi deo trudnoće. Sada je sve ok, a i stomak joj je toliki da se više ne može skrivati (smeh). Hvala Bogu na svemu, presrećan sam. Čudan je to neki osećaj, a malo me hvata i panika. Sada o svemu razmišljam, kako i šta će sve biti… E da, biće muško, ali ime vam nećemo otkriti. To čuvamo do samog kraja. Ma ja sam vam u takvom čudnom stanju da imam osećaj kao da sam ja trudan. Pucaju me hormoni, malo sam srećan, a malo nervozan – izjavio je budući tata za Dnevnik.hr.