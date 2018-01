Alka Vuica: Lažu da su pedesete najbolje godine

Popularna kantautorka suvereno vlada estradnom scenom već gotovo 40 godina. Alka Vuica kaže da je danas mudrija i smirenija, ali rado bi se vratila u svoje tridesete, jer ne veruje u teoriju da su pedesete godine najbolje za žene .

-Mislim da je totalna glupost to da su pedesete najbolje godine, lažu svi koji tako kažu. Meni je period od tridesetih do četrdesetih bio super. Mislim da su to fantastične godine za ženu, jer je na neki način zrelija. Premda volim i svoje lude dvadesete, to mi je isto bilo dobro. Ali sve iznad pedeset mi se uopšte ne sviđa, izjavila je Alka Vuica u “InMagazin-u” Nove TV.

Pevačica se prisetila trenutka kad je naglo ostarela

-Dogodilo se to na skijanju na Vlašiću kada sam shvatila da sam ostarela u mesec dana. Rekla sam to prijateljici koja je starija od mene, a ona mi je rekla: Draga moja, to ti se tako dogodi. Nakon 50. si nekoliko godina mirna, onda opet shvatiš da ti se sve opustilo i to tako ide, ispričala je Alka.

Jedino što zna, kaže, to je da zna da neće nikad više izgledati bolje

-Imam takav posao, živim takav život da zapravo puno i ne pazim na sebe. Jedino što si uvek priuštim su neke dobre kreme, tretmani, otkrila je muzičarka.

Priznala je da se boji estetskih operacija

-Pazim da ne preteram, imam već dosta dugo i dogovor za mali facelifting, ali me strah. Međutim, volela bih da se podmladim.Odlučujem se svake godine. Ne bih htela da izgledam suludo plastično-