Alen Islamović: Ni Bebek, ni Tifa ne mogu vokalno da mi pariraju

Poslednji pevač “Bijelog dugmeta” Alen Islamović tvrdi da je vokalno nadmoćniji od pevača koji su pre njega nastupali u ovom kultnom rok sastavu.

– Da budem iskren, Bebek meni ne može vokalno da parira. Kao ni Tifa. Znam gde sam, poznajem svoje vokalne mogućnosti i sposobnosti sad i narednih pet godina – rekao je Alen i dodao da to što on može da izvede, Bebek može samo da zviždi.

Ono što ja sad pevam u “Bijelom dugmetu” je, iskreno, igračka za mene. Bebek to može samo da zviždi, a da peva, pa to je za njega mrtvo slobo na papiru. Te intonacije koje ja sad pevam za njega su “Sanjao sam noćas da te nemam”. Prizivanje duhova je apsurdno i može samo uneti nered z ivaji keoi skiženu formaciju “Dugmeta”. Pustite Bebeka da uživa u svojoj starosti, ja to jedva čekam, ali nikako da dođe – bez dlake na jeziku rekao je Alen, dok Bebek nije želeo da komentariše njegove prozivke.