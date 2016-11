Aleksandrina mama otkriva: Kako su se upoznali njena ćerka i Viktor Troicki

Teniser Viktor Troicki, koji će se krajem ovog meseca na vernost zavetovati manekenki Aleksandri Đorđević, ima sreće i sa taštom, a ne samo sa devojkom kojoj udovoljava u svemu u vezi sa predstojećim venčanjem.

Majka njegove verenice, Mirjana Đorđević, više je nego oduševljena svojim zetom.

– Ja sam veliki ljubitelj tenisa i pratim ga odavno, i pre nego što su njih dvoje otpočeli vezu. Zna Aleksandra da kad god negde treba porodično da idemo, a neki meč sa bilo kojim od naših tenisera je u toku, ja ne krećem dok se ne završi. Nisam ni sanjala da će mi teniser biti zet – priča Mirjana za Blic.

Ona se iznenadila kada je saznala za njihovu vezu, ali je veoma brzo našla zajednički jezik sa Viktorom.

– Kad mi je Aleksandra rekla sa kim se zabavlja, bila sam iznenađena. Onda sam ubrzo i upoznala Viktora i moram da kažem da je on jedan divan, pristojan i lepo vaspitan momak. Nisam ni mislila da je drugačiji, ali sam bila oduševljena koliko je skroman i jednostavan. I sećam se da sam se iznenadila kad sam shvatila da je sitniji uživo – priča Aleksandrina mama.

Фотографија корисника Aleksandra Djordjevic (@aleksandradjordjevic) дана 20. Јул 2014. у 2:40 PDT

Njih dvoje često dolaze u Paraćin kod nje da je obiđu.

– Dođu, naravno. Ja sam u penziji i zauzeta sam oko čuvanja blizanaca mog sina, Aleksandrinog brata. Njih dvoje svrate uvek kad mogu, ali ne bih mogla ništa drugo da pričam jer je sve ostalo previše privatno – kaže Mirjana.

Na pitanje da li se raduje što će uskoro još jednom postati baka, Mirjana je uzdržano odgovorila.

– Morate da me razumete da je pitanje bebe njihova stvar, privatna stvar. Naravno da ću se radovati tome kad se to desi, nije na meni da ja bilo šta se tiče njihove intime, kao majka i buduća tašta, otkrivam za novine. Toliko je neistina izlazilo po novinama ovih dana da moram da kažem da sam se jako razočarala. Predstavili su Aleksandru kao jednu od onih devojaka koje jure za nečijim novcem ili reputacijom, a to jednostavno nije istina. Aleksandra je lepo vaspitana devojka i potpuno je prirodna. Mislim da se Viktoru upravo to i svidelo. Ona nikada nije imala potrebu da se hvali i nije od onih ličnosti koje vole da se pošto-poto eksponiraju. Ona je zaštitno lice mnogim kompanijama i u inostranstvu, ali nikada to nije kačila ni na društvene mreže – objašnjava Aleksandrina mama.

Ona se upoznala i sa roditeljima svog zeta.

– Oduševljena sam. Pristojni i dobri ljudi. Nije ni čudo što je Viktor fin mladić. I oni obožavaju moju Aleksandru. Svi je mnogo vole, i jako im je drago zbog njih – kaže ona.

Mirjana je otkrila i kako su se njena ćerka i Viktor upoznali.

Фотографија корисника Aleksandra Djordjevic (@aleksandradjordjevic) дана 23. Феб 2016. у 10:44 PST

– Viktora je upoznala slučajno, dok je bila na Kopaoniku. Jednostavno je bilo tako suđeno. Ja verujem u sudbinu i mislim da su njih dvoje suđeni jedno drugom. Iz tog razloga ne želim da pričam o trudnoći, niti želim da otkrivam da li će to i kad biti, jer je bitno jedino to da se njih dvoje uzimaju iz čiste ljubavi. Njih dvoje se mnogo i duboko vole, a beba će svakako jednog dana biti kruna te veze – priča Aleksandrina mama.

Svadba Viktora i Aleksandre zakazana je za 27. novembar u jednom luksuznom hotelu.

– Znam da njih dvoje nisu planirali ni razmišljali o venčanju. Njima je lepo, vole se. Nije bilo priče da to bude sada. I Aleksandra i ja i svi smo se iznenadili njegovom odlukom. Svakako da bi se to desilo, ali njihova odluka je bila da to bude sada. Kumovi neće biti poznate ličnosti, već će kumovati prijatelji iz detinjstva – priča Aleksandrina mama.