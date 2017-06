Aleksandri Prijović se ispunila najveća želja: Maštala sam da će pevati moje pesme, kao što ja pevam nečije (video)

Aleksandra Prijović nedavno je svoju publiku obradovala prvim albumom u karijeri pod nazivom “Testament”. Njene nove pesme brzo su pronašle put do publike i brzinom svetlosti se zavrtele na radio stanicama.

U trenutku kad je Aleksandra izdala album nekoliko njenih koleginica izdale su albume i nove pesme, a mlada pevačica kaže da se nije brinula da li će njen album biti slušan.

– Ne plašim se nikada jer za svakog ima mesta i svako ima neki svoj stil i prepoznatljiv je po nečemu, tako da nikada nisam razmišljala o tome niti se plašila. Stvarno nemam razloga. Svima koji su izbacili nove pesme, neka im je sa srećom! Znam kako je to kad u nešto uložiš mnogo truda, a sada sam uložila najviše truda do sada. Godinu dana sam pripremala ovaj album i znam koliko je teško i naporno, tako da podrška za sve koji su snimili novi album a znam da će publika prepoznati svaki trud koji neko uloži – rekla je Prijovićeva za Pink.rs.

Na domaćoj javnoj sceni ima dosta mladih pevačica koje se bore za svoje mesto na estradnom nebu, a Aleksandra smatra da su za uspeh najbitnije pesme. – Mislim da su pesme presudne kad je popularnost u pitanju. Kad nemaš hit, nemaš ništa! Džabe sve reklame ovog sveta, ako nemaš hit. Meni je najveća sreća kad dođem na nastupe gde pevaju samo moje pesme, to mi je ujedno i bila najveća želja i ono o čemu sam maštala – otkrila je ona.

Aleksandrinu novu pesmu “Sledeća” nedavno je prepevala i finalistkinja Milica Jokić, a pevačica ne krije da je bila oduševljena njenim izvođenjem.

– To mi je top! I o tome sam isto maštala da će pevati moje pesme, kao što ja pevam nečije. To je zaista prelep osećaj, najlepši! Znam Milicu, ona se već nekoliko godina takmiči i peva i kad neko zna da peva, ja ga zapazim. Ona prelepo peva, to se rodi tako… Svaka joj čast, prelepa je, preslatka, o glasovnim mogućnostima uopšte nema potrebe da pričam, ona zna sama šta mislim o njoj – rekla je Aleksandra Prijović i dodala:

– Ja sam se uvek radovala tuđim uspesima i nikad nisam osetila nijednu vrstu ljubomore jer sam smatrala da me negde tamo čeka moje mesto. Hvala Bogu, sve ide super.

U nekoliko novih spotova Aleksandra je bila u vrlo provokativnim izdanjima, a kako je sama istakla, Filip je učestvovao u svakom segmentu pripremanja albuma, pa i samih spotova. Njih dvoje su u stabilnoj vezi, a iako ima mnogo fanova, Prijovićeva ističe da joj na nastupima ne prilaze momci niti pokušavaju da je osvoje.

– Tokom nastupa momci mi ne prilaze. Svi znaju da sam zauzeta, ali verovatno imam i tako neki stav zato što kad imam nekog pored sebe, a i kad nemam, a pogotvo kad imam, zauzmem taj neki stav i mene niko ne zanima. Jednostavno ja dođem da odradim najbolje što mogu, da budem profesionalna u svom poslu, da gazda bude zadovoljan i to je to – rekla je pevačica.

– Nije da ne volim da pričam o privatnom životu, nego mislim da je ljudima dosadila više ta priča o Filipu. Ali mislim da uvek ima mesta za te neke lepe stvari, a on me je prvenstveno osvojio iskrenošću i dobrotom, to je ono što je bilo presudno – rekla je Aleksandra o svom izabraniku Filipu Živojinoviću.