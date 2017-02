Aleksandra Radović: Kada roditelj vaspitava dete u tradicionalnom duhu i prema božjim zakonima ne treba da brine

Još kada je 2003. prvi put kročila na domaću muzičku scenu, Aleksandra Radović izdvojila se kako po kvalitetnim pesmama, tako i po stavovima iza kojih čvrsto stoji svih ovih godina. Iako iskrenost u javnom poslu nije uvek poželjna osobina, poznata pevačica nikada se nije ustručavala da kaže ono što misli, čak i na svoju štetu. Zato nije svima omiljeno lice sa javne scene, ali čak i oni koji se ne slažu sa njom ne mogu da ospore njen talenat i istančan muzički senzibilitet. Među osobinama koje je izdvajaju od mnogih poznatih ličnosti je i sposobnost da dobro čuva svoju privatnost, pa se tako o njoj malo toga zna, osim da je majka šestogodišnje devojčice Nine, koju je dobila u vezi sa nekadašnjim direktorom “BK televizije” Aleksandrom Zeremskim. Svoju emotivnu stranu Aleksandra javno najbolje pokazuje kroz kompozicije, koje po pravilu postaju pravi hitovi koji se godinama slušaju. Iako njen rad uvek nailazi na odobravanje, posebnu pažnju izazvao je novi CD, koji je izdala krajem prošle godine.

Vaš novi album publika je čekala punih sedam godina, zašto ste imali potrebu da napravite tako dugu diskografsku pauzu?

– Tokom ovih dugih sedam godina aktivno sam izdavala singlove i skupilo se osam pesama koje sam u tom periodu objavljivala. Kada je reč o diskografskoj pauzi, sve ove godine nije došao trenutak za izdavanje albuma. Ne samo kod mene, vidim da je tako generalno i kod mojih kolega. Svi su se preorijentisali na singlove, a albume su ostavili za neka bolja i srećnija vremena. Međutim, imala sam potrebu da zaokružim jedan deo života i svog muzičkog stvaralaštva novim albumom. Da bi sve to bilo dobro, kvalitetno i drugačije od onoga što sada na tržištu može da se ponudi, trebalo je i vremena, i mnogo rada i pozitivne energije koja je, moram da priznam, nedostajala poslednjih godina, jer je opšta situacija na muzičkoj sceni kod nas poprilično loša.

Da li ste imali dozu treme kako će publika prihvatiti nove pesme i jeste li očekivali ovako dobre kritike?

– Uvek kada stvarate nova dela, postoji razmišljanje u vezi sa tim da li ste na pravom putu ili niste. Znala sam samo da je važno raditi iz srca, kao što sam radila svih ovih godina. To negde ne može da naiđe na neuspeh. Sad, pitanje je bilo koliki će uspeh taj rad imati. Moram da priznam da nisam očekivala da će reakcije biti baš ovako dobre. Otkako se bavim muzikom i diskografijom, prvi put mi se dešava da nema loših komentara na album i to je ono što me posebno raduje jer je mnogo ljubavi i truda uloženo u sve ovo.

Za sve pesme već ste snimili i spotove, da li je u današnje vreme neophodno da izvođaci pažljivo brinu i o njihovom vizuelnom identitetu?

– Spotove sam snimila iz potpuno drugog razloga. Naime, svih ovih petnaest godina, koliko moja karijera traje, malo sam se posvećivala spotovima, tako da neke pesme koje su zaista bile veliki hitovi, kao što su `Bivši dragi`, `Čuvam te` ili `Mali peh`, nisu dobile svoj spot, i žao mi je zbog toga. Mislim da bi sve te pesme mogle da postignu još veći uspeh da su bile propraćene i slikom. Odlučila sam da tu grešku ispravim na ovom albumu i da svih osam novih pesama imaju i svoje spotove. Jer, lepo je kada mogu da se povežu muzika i neka fina vizuelna atmosfera. Mislim da ljudima prija da na taj način slušaju muziku.

Zauzima li moda značajno mesto u vašem životu?

– Dok sam bila mlađa moda mi je bila važna. Tada sam drugačije razmišljala, a i postoji period u životu kada žena mnogo novca troši na krpice i trudi se da uvek bude u trendu, da zna kad je šta aktuelno i da se posvećuje tim stvarima. Međutim, kako sam starija, postaje mi samo važno da mi je garderoba udobna, da je od kvalitetnih materijala, pa na to najviše obraćam pažnju, dok je sve ostalo manje bitno.

Kako najčešće izgledate privatno?

– Baš kao što sam opisala. Volim takozvanu sportsku eleganciju, pa biram odevne kombinacije koje se mogu nositi i pre podne, i po podne na nekom ručku, a ako se zadržite u gradu, uvek možete da produžite i na večeru u istoj odeći. Dakle, volim casual look i najčešće se tako privatno oblačim.

Imate li omiljene komade koji se uvek nalaze u vašem ormaru i na koje vam nikada nije žao da potrošite novac?

– Ne mogu da kažem da baš imam omiljene komade, ali nikada mi nije žao da dam novac za dobar kaput, torbu i cipele. To su stvari u koje uvek treba investirati baš iz razloga što mogu dugo da traju, a da zadrže kvalitet koji imaju na početku. Mislim da je to uvek pametna investicija.

Da li kao žena imate više samopouzdanja od kada ste postali majka?

– Ne bih rekla da je u pitanju više samopouzdanja. Mislim da žena tog trenutka kada postane majka postavi prioritete na drugi način, pa samim tim verovatno opuštenije prilazi nekim stvarima u životu koje su joj do tada bile opterećujuće, jer one postaju potpuno nebitne. Prosto se promene prioriteti u životu svake žene od trenutka kad postane majka.

Sa kojim strahovima se suočavate kao majka šestogodišnje devojčice?

– Mislim da se svaki roditelj, s obzirom na to da živimo u ovakvom društvu i u ovakvim uslovima, najviše brine kako da odgoji dete, kako da ga vaspita u ovom vremenu u kojem kultura, poštenje i moral nisu na ceni. Sve su to veliki izazovi i potreban je veliki trud nas, roditelja, koji želimo da nam deca izrastu u poštene i ispravne ljude ili u poštene i ispravne devojke. Ne bih rekla da su to strahovi, ne mogu da kažem ni da je u pitanju bojazan, to su prirodni izazovi sa kojima se roditelji suočavaju. Strahova nemam, jer kada roditelj vaspitava dete u ispravnom, tradicionalnom duhu i prema božjim zakonima, ne treba da brine.

Slažete li se sa izrekom da je roditeljstvo najteži, ali i najlepši posao?

– Sve je teško u životu. Teško je biti roditelj, teško je raditi, teško je praviti karijeru. Teško je biti glava porodice i držati sve na okupu. Sve je to teško i ništa u ovom životu nije lako. To su sve teški zadaci, ali je važno da se završavaju s ljubavlju i da u sve što radimo implementiramo ljubav, tako da ne mogu da kažem da roditeljstvo, kada se prihvata i sprovodi sa mnogo ljubavi, spada u teške poslove.

Danas se pred žene stavljaju veliki zahtevi – da budu dobre domaćice i majke, uspešne u poslu i da izgledaju lepo, ali izgleda da se vi dobro snalazite u tome. U čemu je ključ vašeg uspeha?

– U tome što se uopšte ne trudim da u svemu tome budem dobra. Ne robujem bilo čijim zahtevima. Prihvatam samo zadatke za koje smatram da bi kao žena trebalo da izvršavam – trebalo bi da budem dobra majka, s obzirom na to da se bavim poslom kojim se bavim, trebalo bi da uvek budem pristojno i lepo obučena i negovana koliko mogu. Mislim da je važno da se čovek organizuje i da posloži prioritete. Ne postoji nikakav ključ uspeha, ali mislim da žena treba da se opusti i da jednostavno, šta stigne- stigne da uradi, šta ne stigne – ne stigne i nije smak sveta. Samo ne treba bespotrebno unositi nervozu u život. Ionako će uvek biti šta će biti.

U javnosti često ostavljate utisak rezervisane i pomalo hladne osobe, ali kroz vaše pesme uvek provejavaju nežne, iskrene emocije, kakva je u stvari Aleksandra Radović?

– Takva kao što vi kažete. Šalu na stranu, nemam potrebu da objašnjavam sebe. Uvek ću nekom ostavljati utisak hladne osobe, ako tako kažete vi, nekome ću ostavljati utisak tople osobe, zavisi sve i od ljudi, i od stanja srca svakog od nas. Da budem iskrena, ne znam ni kako bih sebe objasnila. U poslu sam veoma profesionalna, volim da držim stvari na distanci. Privatno sam veoma topla, posvećena, nežna i da kažem brižna kao majka. Imam, što bi se reklo, sve ljudske osobine.

Da li se trudite da radite na sebi i postajete li s godinama sve zadovoljniji i mudriji?

– Naravno da se trudim da radim na sebi. To je zadatak svakog od nas. S tim što, što više radim na sebi, sve sam svesnija svojih nedostataka i toga koliko neke stvari treba da promenim i koliko u nekim situacijama treba da budem odlučnija, a u nekima popustljivija. I koliko treba da radim na svojoj prirodi i temperamentu.

Smatrate li da je ljubav životna okosnica?

– Ljubav je pokretač sveta. Naši duhovni oci kažu: `Sve što radiš radi iz ljubavi da bi bilo uspešno i blagosloveno`. Tako da, šta god da je u pitanju, ljubav pokreće sve.

Šta smatrate da je najbitnije za kvalitetnu emotivnu vezu?

– Zaista ne bih znala odgovor na to pitanje.

Koja pesma sa vašeg novog albuma bi najbolje opisala vaše trenutno emotivno stanje?

– Ne postoje pesme koje opisuju moje trenutno emotivno stanje. Moji albumi opisuju nešto što sam ja proživela u nekom periodu svog života ili neko od mojih najbližih. Ali, ne mogu da kažem da bilo koja pesma opisuje moje trenutno stanje, niti pesma bilo kog drugog autora može da opiše neko trenutno stanje.

Nedavno ste izjavili da niste hteli da na CD uvrsite depresivne pesme, kakvu poruku ste želeli da prenesete publici ovim albumom?

– Ovaj album je priča o ljubavi, kao svaki album, s tim što je ova ljubavna priča neopterećena patetikom, grubim rečima, psovkama, pozivima na ovakve i onakve sastanke i viđanja, kakvi se danas često mogu čuti u tekstovima domaće, a i svetske muzike. Pevam o ljubavi koja je oslobođena mržnje, zameranja. Prosto, šta god radili, kako god se na kraju neke stvari završavale, to je uvek dobro za nas, jer iz toga uvek izvučemo nešto kao pouku i kasnije se ispostavi da nam je to bilo na korist. Nisam stavila depresivne pesme jer smatram da nam je svima dosta depresije. Potrebno nam je malo ohrabrenja, treba nam mnogo ljubavi, mnogo praštanja, mnogo tolerancije. Mnogo lepih reči u zamenu za one ružne. Pevam i o ljubavi koja leči, pokreće i ispunjava dušu. Pesme na ovom albumu kažu da ako se volimo, volimo se i divno je, a ako se ne volimo i ako se raziđemo, to ne mora da znači da nećemo biti prijatelji i da nećemo uspeti da komuniciramo kao ljudi i kao bivši partneri koji se poštuju. Ljubav pokriva sve.