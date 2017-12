Aleksandra Prijović: Volela bih da mogu ja da verim Filipa i to odmah

Popularnu pevačicu Aleksandru Prijović mediji odavno zovu Brenina snajka, a ona je dugo ponavljala da nije spremna za brak i da Filip i ona ne razmišljaju o tome. Međutim, sada je promenila ploču – Prija priznaje da je spremna da stane na ludi kamen. Ona je za Kurir otkrila svoje novogodišnje želje.

– Iskreno, nadam se da će u narednoj godini naša veza preći na viši nivo. Volela bih da se svadba uskoro desi i iščekujem trenutak da me Filip zaprosi. Mi smo u vezi dve godine, divno se slažemo, funkcionišemo, živimo zajedno, pa što ne bismo i stupili u brak – pita se Prija.

Na naše pitanje zbog čega ona ne preuzme inicijativu, Brenina snajka se drži tradicije i smatra da je to muški posao.

– Svi me to pitaju. Nisam ja muško, pa ne mogu ja njega da verim. Ja bih volela to. I da mogu, ja bih njega verila sad, odmah. Ali znam da Filip to ne bi voleo, jer je to njegov posao – kaže pevačica.

Prijovićka pored uspešne veze gradi i još uspešniju karijeru, pa će krajem januara krenuti na američku turneju. Naravno, s dečkom.



– Idem u SAD, biću tamo nekoliko nedelja. Odlazim s Filipom jer ne možemo da podnesemo toliku udaljenost. Danju ćemo biti u njegovoj firmi, gde će on završavati poslovne obaveze, a uveče idemo na moje nastupe. Biće super – kaže Prija.