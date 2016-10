Aleksandra Prijović uživa u porodici Živojinović: Svi su me prihvatili vrlo lepo i to mi puno znači

U društvu porodice, prijatelja, kolega i dečka Filipa Živojinović, pevačica Aleksandra Prijović organizovala je na jednom beogradskom splavu veliku žurku povodom svog dvadeset prvog rođendana. Slavlje je proteklo u sjajnom raspoloženju, za šta su u velikoj meri zaslužni muški članovi porodice Živojinović, koji su se pobrinuli da se cele noći služi šampanjac. Za magazin “Hello!” poznata slavljenica otkriva kakva atmosfera je vladala na rođendanskoj žurki.

– Bilo je mnogo lepo i veselo. Posebno me raduje što je bila cela moja porodica i prijatelji iz detinjstva koji ne žive u Beogradu, jer ih ne viđam često. To je ujedno bila lepa prilika da okupim sve svoje saradnike i da im na neki način zahvalim na svemu što su uradili za mene. Atmosfera je bila fenomenalna, svi su bili vrlo raspoloženi i veseli, a Filipa bih izdvojila kao najveselijeg gosta – kroz osmeh kaže Aleksandra, koja je rođendansku proslavu organizovala uz pomoć dečka tokom odmora u Grčkoj.

– Nas dvoje otišli smo na kratak odmor i celu žurku sam organizovala preko telefona, pa sam se brinula da li će sve biti u redu, ali sve je ispalo super. Svakako je najbitnije da su mi svi najdraži ljudi bili na okupu – ističe Aleksandra, koja je sebi i svojim voljenim poželela da ih prati zdravlje.

Odličnoj, uzavreloj slavljeničkoj atmosferi doprineli su i gosti, među kojima je bila i Lepa Brena, koja je slavljenici otpevala svoju pesmu “Suze brišu sve”, koju Prijovićeva najviše voli, a mikrofona se latio i njen izabranik.

– Nas dvoje imamo nekoliko omiljenih pesama, a jedna od njih je “Dođi”, od “Parnog valjka”. U jednom trenutku, pred sam kraj žurke, Filip mi je otpevao tu pesmu.

Gosti su se potrudili da slavljenicu obraduju zanimljivim poklonima.

– Od Filipa sam na poklon dobila telefon, isti onaj koji sam htela sebi da kupim po povratku sa mora, ali me je on preduhitrio. Filipova mama Zorica i sestra Iva, koje imaju izuzetan ukus i umeju s vremena na vreme da me iznenade lepim modnim komadom, kupile su mi prelepe cipele. Od Bobe, Brene, Stefana i Viktora dobila sam specijalnu kolekciju šampanjca i nakit.

Veselje je trajalo do kasnih sati, a slavljenici je posebno prijalo što je završetak žurke dočekala u društvu porodice svog emotivnog partnera.

– Filip i ja smo već skoro godinu dana zajedno i zaista imam predivan odnos sa celom njegovom porodicom. Svi su me prihvatili vrlo lepo i to mi puno znači. Činjenica da su svi ostali do kraja sa nama govori o tome da su želeli da Filipa i mene na neki način ispoštuju i ja to izuzetno cenim. Hvala im na tome.

Na pitanje da li je spremna na neke ozbiljnije korake u vezi sa Filipom, Aleksandra u ovom trenutku prioritet ipak daje karijeri.

– Trenutno privodimo kraju novi singl pod nazivom “Senke”, koji bi trebalo uskoro da izađe. Na moje veliko zadovoljstvo pesmu potpisuju Dragan Brajović Braja i Srki Boj, sa kojima sam i privatno vrlo bliska. Jedva čekam da je publika čuje – zadovoljno završava slavljenica.