Aleksandra Prijović: Pravićemo modernu svadbu u duhu tradicije

Od kada je javnost saznala za emotivnu vezu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, par ne prestaje da intrigira javnost. Status velikog zavodnika, koji je pripisivan sinu proslavljenog tenisera Slobodana – Bobe Živojinovića, kao i mladost popularne pevačice, koja je u to vreme tek zakoračila u dvadesete, išao je u prilog skeptičnim prognozama o ograničenom roku trajanja. I dok su mnogi verovali da su im dani ljubavi unapred odbrojani, oni su se prepustili uživanju, ne hajući za zle jezike.

Odlukom o zajedničkom životu i Aleksandrinim izjavama da bi volela da postane gospođa Živojinović pokazali sukoliko je njihov odnos harmoničan. San o veridbi ostvaren je na „Dan zaljubljenih“, kada je od Filipa dobila najlepši dokaz ljubavi – dijamantski prsten. Dok mediji svakog dana iznose nove detalje o venčanju, budući mladenci odlučili su da stanu na put nagađanjima. Ekskluzivno za magazin “Hello!” Aleksandra otkriva kako će izgledati jedan od najvažnijih dana u njihovom životu i da li su tačni navodi da će postati roditelji.

– Nema potrebe da u ovom trenutku pričamo o trudnoći, jer nisam u drugom stanju – kratko je prokomentarisala.

Izvesno je da ćete se na leto udati. Jeste li slutili da će vas Filip zaprositi dok ste boravili u Sjedinjenim Državama?

– Nisam. Pretpostavljala sam da ćemo se uskoro veriti, ali ne tako brzo. Kada sam mu za godišnjicu poklonila put u Las Vegas, rekao mi je da mene njegov poklon čeka u Majamiju. Bilo mi je jasno da sprema neko lepo iznenađenje, ali nisam ni slutila da će to biti verenički prsten. Stalno sam ga zapitkivala šta mi je kupio, međutim, nije želeo da otkrije. Moram da priznati da sam posumnjala kada me je ostavio samu u jednom tržnom centru da bi, navodno, otišao po poklon, a vratio se bez njega.

Kako je izgledao trenutak kada vas je zaprosio?

– Filip je tog dana bio primetno uzbuđen, pevušio je i smejao se više nego obično. Rekao mi je da je uzeo poklon, ali da ne može da mi ga pokaže dok ne stignemo na plažu. Pomislila sam da će me zaprositi, čak sam pozvala mamu da sa njom podelim sumnje. Verili smo se na mojoj omiljenoj plaži, “Ocean Drive”. Sedeli smo na pesku kada je izvadio prsten i pitao me da se udam za njega. Koliko god da sam to očekivala, ostala sam zatečena i, neću kriti, zaplakala sam od sreće.

Zašto baš Majami?

– Nekoliko dana pošto smo počeli da se zabavljamo Filip je otputovao u Majami, a ja sam mu se ubrzo pridružila, tako da smo prve dane veze zapravo proveli u tom predivnom gradu, koji u mom srcu ima posebno mesto. Filip je to znao, pa je poželeo da me zaprosi baš u njemu.

Koliko je dugo planirao veridbu?

– Rekao mi je da je tri meseca planirao kako i kada će to da uradi. Čekao je moju turneju u Americi, za koju smo pravili plan putovanja. Želeli smo da obiđemo mnoge gradove, a ispostavilo se da je njemu najvažniji bio Majami. Pre svega zbog prstena, koji je tamo odabrao i kupio.

Da li je sam odabrao prsten ili je imao nečiju pomoć?

– Filip je čovek od ukusa i tačno zna šta želi. Naravno, konsultovao se sa porodicom, ali je prsten sam odabrao i nije pogrešio.

Sa kime ste prvo podelili vest o veridbi?

– Sa porodicom, naravno. Nisam odmah dobila moje, tek posle dvadesetak minuta, pa je prvobitna euforija malo splasnula, ali svakako da sam bila uzbuđena.

Konačno, jeste li precizirali kada ćete se venčati?

– Da, 21. juna u Beogradu. Venčaćemo se u crkvi, posle čega će uslediti svadbeno veselje u “Belexpo centru”. Već smo počeli sa organizacijom, da bismo imali dovoljno vremena za sve detalje.

Jesu li tačne spekulacije da ćete, pored bračnog, potpise staviti i na predbračni ugovor?

– Filip i ja o tome nikada nismo razgovarali. Radujemo se venčanju i, za razliku od medija, ne bavimo se tom temom.

Šta, generalno, mislite o takvoj vrsti “ugovora” između supružnika?

– Uopšte ne razmišljam o tome.

Hoćete li uzeti Filipovo prezime?

– Hoću. Posle venčanja biću Aleksandra Živojinović, ali još ne znam hoću li se i na estradi predstavljati tako ili ću zadržati svoje prezime. Eto još jedne teme za razmišljanje. Od veridbe je prošlo tek nekoliko nedelja, mnogo još odluka tek treba doneti.

Sastavljate li lagano spisak zvanica?

– Preliminarni je napravljen, ali svakako da nije konačan. Kada smo na papir stavili sve ljude koje toga dana želimo uz nas, došli smo da ogromne cifre. Ne bi trebalo zaboraviti da Filipovi roditelji imaju veliki broj porodičnih prijatelja i saradnika koje će pozvati, tako da ćemo videti koliko ćemo na kraju imati zvanica.

Hoćete li praviti modernu, mladalačku svadbu ili ceremoniju u duhu tradicije?

– Objedinićemo i jedno i drugo. Biće to moderna svadba u duhu tradicije.

Kakvu ćete venčanicu nositi?

– Filipova i moja majka, kao i kreatorka Tijana Todorović i šminker Dušan Lazić, najveća su mi pomoć pri izboru haljine iz snova. Imam ideju kako bi trebalo da izgleda, ali tome se još nisam u potpunosti posvetila. Najvažnije mi je da se u venčanici osećam lepo i posebno.

Koga ćete angažovati za muzički deo proslave?

– Još nismo odlučili. Imamo neke želje i ideje, ali o tom – potom. Svakako da među zvanicama neće manjkati sjajnih muzičara.

Ne krijete da jedva čekate da postanete majka. Da li biste zbog ljubavi prema budućem suprugu bili spremni da žrtvujete karijeru?

– Mislim da za tim nema potrebe. Kada pogledam starije koleginice, koje su jednako uspešne na oba polja, jasno je da je sve stvar dobre organizacije i želje da budete ostvareni i u privatnom i u poslovnom životu.

Kakav je vaš odnos sa Filipovom majkom? Ima li istine u navodima da vam zamera što odluke o svadbi donosite u dogovoru sa Brenom i Bobom, a ne sa njom?

– Ta informacija zaista nema veze sa istinom. Sa Filipovom majkom imam sjajan odnos, svakodnevno se čujemo i razgovaramo o svemu. Kao svi članovi Filipove i moje porodice, ona je u jednakoj meri uključena u organizaciju svadbe i upoznata sa svakim detaljem. I sa Zoricom i sa Brenom imam odnos pun ljubavi i poštovanja, baš kao i Filip sa mojom majkom.

Da li vam smeta način na koji se u javnosti govori o vašoj vezi sa Filipom, kao i o odnosu sa Lepom Brenom?

– Ne smeta mi, to je normalno. U početku nisam očekivala da će naša veza izazvati takvo interesovanje. Razumem da je zanimljivo to što je pevačica “Grand produkcije” u vezi sa Filipom Živojinovićem, takođe sam prihvatila kao neminovnost pisanja i nagađanja o Breninom i mom odnosu, ali tu zaista nema ničeg senzacionalnog.

Posle gala slavlja koje vas očekuje u junu, odmor će vam biti preko potreban. Gde biste voleli da provedete medeni mesec?

– Razgovarali smo o tome, ali još nismo odabrali destinaciju. Mene posle svadbe čeka radno leto, tako da ćemo na mednei mesec, po svoj prilici, ići tek na jesen. Sigurno je da ćemo odabrati neku lepu, daleku destinaciju gde ćemo neko vreme sami uživati.