Aleksandra Prijović otkrila ko će joj najviše nedostajati na venčanju

Aleksandra Prijović priprema se za svadbu sa Filipom Živojinovićem. Među zvanicama će se naći članovi porodice, kolege i prijetalji, a Aleksandra je otkrila da postoji neko ko će joj i te kako nedostajati taj dan.

– Meni bi najveća želja bila kada bi moj deka koji je u staračkom domu ustao iz kreveta i došao na moju svadbu. Ali teško da će se to desiti. To mi je najveća želja, pošto će svi biti tu, a on neće moći – rekla pevačica u emisiji “Glamur”.

Buduća snajka porodice Živojinović odbrojava dane do svadbe koja je zakazan za jun mesec.

– Polako rešavamo jednu po jednu stvar – dodala je Prijovićka.