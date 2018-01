Aleksandra Prijović: Odilično mi idu časovi vožnje i već gledam sebi automobil

Pevačica Aleksandra Prijović se već tri godine zabavlja sa Filipom Živojinovićem, pastorkom Lepe Brene, a sada otkriva kako se slaže sa njegovom braćom, Viktorom i Stefanom.

– Viktora i Stefana sam upoznala davno, pre nego što sam ušla u vezu sa Filipom. Odmah su mi prirasli za srce i obojicu volim podjednako i zaista ih nikada ne razdvajam. Volela bih da sa Stefanom snimim duet jednog dana, međutim, mi nikada nismo pričali o tome, ali pred nama je karijera, pa se nadam da će doći i do zajedničkog projekta – kaže Aleksandra, koja se sprema da sa najstarijim od braće Živojinović proslavi godišnjicu veze.

A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic) on Aug 19, 2017 at 2:46am PDT



– Januar za nas ima posebno značenje jer je tada godišnjica početka naše ljubavi. Mnogo sam razmišljala o tome kako da ga iznenadim i shvatila sam da je najbolje da ga obradujem putovanjem. On se nikada ne raduje poklonima, već voli da otputujemo na neku lepu destinaciju – uverava Prija i sa ponosom otkriva da će ove godine položiti vozački ispit i kupiti veliki automobil.

A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic) on Nov 2, 2016 at 10:01am PDT

– Odlično mi idu časovi vožnje i vrlo sam zadovoljna kako sam se snašla. Praksa mi ide bolje od teorije i baš uživam dok vozim. Prvu pomoć još nisam vežbala na Filipu, jer nismo došli do tog dela, ali uskoro bi trebalo i to da naučim. Već sada gledam koji bih auto mogla da kupim i, kako stoje stvari, mislim da će to biti veći automobil, neki džip, pa ako me neko udari, da mi ne bude ništa! Ipak, ima još vremena do polaganja završnog ispita, a s obzirom na to da za nekoliko dana idem na odmor, a posle u Ameriku, zaista ne znam kada će vozačka dozvola biti u mojim rukama – kaže Aleksandra za „Alo!”.