Aleksandra Prijović: Medeni mesec će morati da sačeka da prođe leto

Povezane vesti



Popularni par, pevačica Aleksandra Prijović i njen izabranik Filip Živojinović svoju emotivnu vezu krunisaće brakom 21. juna, a sve je već spremno za glamuroznu svadbu koju javnost s velikim nestrpljenjem očekuje, i koja će sasvim sigurno obeležiti ovu godinu na estradi.

Aleksandra je u emisiji Premijera – Vikend Specijal, prvi put otkrila ko će zabavljati goste na njenoj i Filipovoj svadbi, ali i detalje svadbenog veselja za koje do sada javnost nije znala.

– To će biti venčanje kao i svako drugo. Ja nemam neke specijalne želje, samo da se ljudi lepo provedu i da to lepo izgleda. Radimo na tome i uskoro ćemo znati kako će to sve izgledati. Imali smo neke želje na početku kako bi to trebalo da izgleda. Bitno nam je samo da to bude živo, veselo, da se peva i da se ljudi lepo provedu. Pevaće nam Tropiko bend, biće tu Aca Sofronijević sa svojim bendom i Dejan Petrović – rekla je pevačica i dodala da ona i Filip na medeni mesec neće ići odmah nakon venčanja.

– Na bračno putovanje nećemo moći da idemo odmah zato što ja radim ceo jul i avgust i ići ćemo tek posle toga.

Inače, Aleksandra i Filip verili su se u februaru, a sudbonosno da izgovoriće 21. juna. Pevačica je osim navedenog otkrila i da će na ovaj veliki dan promeniti čak tri haljine.