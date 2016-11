Aleksandra Prijović iskrena: Mene ne zanimaju Filipov novac i njegovo poreklo

Osim što je trenutno najangažovanija pevačica, mlada folk zvezda Aleksandra Prijović non-stop je na naslovnim strana zbog veze sa Filipom, najstarijim naslednikom imperije Živojinović.

Jasno je da dosta nastupaš. Kako takav tempo utiče na tvoj ljubavni život?

– Evo, sada je pet po podne i ja sam još uvek u krevetu. Kad god ne radim i ne nastupam, spavam jer sam hronično umorna. Ne volim da izlazim. Ne mogu da kažem da i meni i Filipu nije teško zbog mog posla. Kad se odvojimo na nekoliko dana, strašno mi nedostaje. Ali to je možda i dobro, da ne budemo stalno zajedno i da se uželimo jedno drugog.

Sve što imam stekla sam sama, nikada nisam bila taj tip da uzimam pare od nekoga

Čuo sam komentare da je Filip zbog tebe zapostavio i svoj život i karijeru i da si ti ta koja je dominantna u vašoj vezi. Je li to tačno?

– Da bih bila sa nekim muškarcem, on mora da bude glavni. Nisam dominantna, samo se namestilo da smo trenutno više u Srbiji. Ono što je važno jeste da njega niko ne tera da bude sa mnom, a Filip i dalje ima posao u Americi, zbog kog uskoro idemo u Los Anđeles.

Da li osećaš ljubomoru kolega zbog velikog uspeha koji si postigla i što si “maznula” naslednika Živojinovića?

– Da. Iskreno, osećam. Ja sam počela da se zabavljam sa Filipom jer je on jednostavan i normalan momak, i svako ko ga upozna oduševi se. Nije mi jasno što ljude toliko mučimo nas dvoje. Gledam ga kao nekog ko je moj zaštitnik, ko me savetuje, voli i čuva. Mene ne zanimaju njegov novac i njegovo poreklo. Sve što imam stekla sam sama, nikada nisam bila taj tip da uzimam pare od nekoga. Sve što želim – sama kupim. Naša veza funckioniše tako da nekad plati on, nekad platim ja. Nebitno je. Ne osećam nikakvu razliku među nama.

A zašto se uselio u tvoj stan?

– Kupila sam stan pre nešto više od godinu dana, ne razumem zašto bismo sada tražili novi. Htela sam da bude sa mnom, tako da je bilo logično da se useli.

Posle njegovog useleljenja kod tebe, normalno je da uslede priče o venčanju. Hoće li stvarno biti svadba u aprilu?

– Pa još ne znamo. Mi smo već kao u braku i ja ne mogu sebe da zamislim pored nekog drugog muškarca. Ali svakako da maštam o velikom venčanju… To će se veoma verovatno uskoro i desiti.

Da li si spremna na trudnoću? Zbog toga bi verovatno morala da napraviš pauzu u karijeri, koja se sad ozbiljno zahuktala.

– Takve stvari dešavaju se spontano. Iskreno, bila bih presrećna da rodim Filipovo dete iako sam trenutno fokusirana na karijeru.

Sada si bliska sa Brenom. Kako se u početku ponašala prema tebi?

– Sada sa njom imam odnos kao sa majkom. U početku nije bilo tako. I to zbog mene. Bilo me je sramota, iskreno.

Zašto?

– Zato što Brenu i Bobu poznajem godinama, pevala sam na njihovim privatnim proslavama i sad sam ja tu, kao, odjednom u vezi sa njihovim sinom. I onda kad sam došla prvi put, htela sam da me zemlja proguta. Osećala sam se kao da sam nešto loše uradila. Filip mi kaže da idemo kod njega, a ja ga preklinjem da me ne vodi tamo.

Znači, porodica te voli, nema nijedan razlog da se uskoro ne venčate?

– Nema. Ha-ha-ha, stvarno nema. Ono što mi se posebno dopada kod njih jeste to što ih ima mnogo, što Filip ima veliku porodicu. Kod mene to nije slučaj. On ima mnogo braće i sestara, svi se vole, podržavaju i druže. Mnogo volim kad odemo kod njega jer je kuća uvek puna i vlada prelepa porodična atmosfera – ispričala je Aleksandra u velikom intervjuu za Svet.