Aleksandra Kovač: Dotakla sam dno života više puta za ove 44 godine

Usred pripreme novog albuma “Kuća slomljenog srca”, MAKI projekta i rada na muzici za seriju “Ubice mog oca”, Aleksandra Kovač je odlučila da “propeva” i stare narodne pesme, a odakle ideja da sada počne da ih izvodi otkrila je u razgovoru za Noizz.

– Već neko vreme želim da otpevam neke od mojih omiljenih narodnih pesama, uz koje sam odrastala u staroj Jugoslaviji. Želela sam da ljudima priuštim doživljaj pevanja uživo, zbog čega su svi snimci napravljeni mojim mobilnim telefonom, za klavirom, u mojoj dnevnoj sobi. Nema montaže, ponavljanja, ispravki, već pevam uživo od početka do kraja. Drago mi je što sam dobila toliko pohvala, i od publike i od medija. Zabavlja me što su neki iznenađeni ovim mojim interptretacijama, ali to su uglavnom ljudi koji nikada nisu čuli ništa od moje muzike. Ja sam profesionalac i samim tim moram da znam da komponujem i pevam razne stilove muzike. Naša stara narodna muzika je naš srpski “soul, džez i bluz” i karakteriše je snažna emocija, koja zahteva od izvođača i srce i dušu, što je meni posebno bitno u muzici. S obzirom da sam čula samo pozitivne komentare, raduje me što ljudi čuju u mom pevanju ono što nam svima nedostaje, iskrenu emociju i dušu.

Zašto baš sad?

– Serijal “Aleksandra peva narodnu muziku” je nastao spontano, kao rezultat jedne šale i izazova. Zapravo, izazov je bio da li mogu da pevam našu staru narodnu muziku, i ja sam odgovorila na izazov tako što sam otpevala “Mito bekrijo” za svojim klavirom. Zanimljivo je da nijednu od ovih pesama nikada ranije nisam otpevala. Ne slušam našu staru narodnu muziku aktivno, već me ona direktno vezuje za odrastanje i staru Jugoslaviju. Moja baka Ružica je znala da pevuši mnoge od ovih pesama dok sprema ručak, pevali smo ih kao klinci pioniri na rekreativnim nastavama, slušali na radiju, televiziji, od seljaka kad odemo na jug Srbije u selo za letnji raspust, dok idemo na polje da skupljamo seno i beremo šumske jagode. I sad, kada sam počela da se prisećam svih tih pesama, dolaze u bujici mirisa, atmosfera, događaja. Verovatno sad, jer mi sve to jako nedostaje.

Šta je, po vašem mišljenju, “dobar narodnjak”?

– Kombinacija spretno i stručno napisane pamtljive melodije, koju prati upečatljiv, snažan i poetičan tekst, sa puno emocije, topline i najčešće, patosa. Pesma napisana u duhu srpskog folklora, a ne turskog ili grčkog.

Spomenuli ste i da vam je posebno draga “Dotak’o sam dno života”… Zašto?

– Dotakla sam dno života više puta za ove 44 godine, zbog čega mogu odlično da razumem Tomine reči.

Da li si ikad razmišljali da svoju karijeru skrenete u pravcu narodne muzike?

– Nikada nisam sebe stavljala u neke fijoke i davala svojoj muzici odrednice, to su samo radili drugi za moju muziku. Nemam predrasude i nemam ništa protiv ijedne vrste muzike. Mnogi pokušavaju da pljujući narodnu muziku stvore sebi neki urbani identitet. Ja komponujem i izvodim muziku svih stilova. To dobro znaju ljudi koji prate moj rad poslednjih 20 godina. Nemam problem da pevam bilo šta dokle god se radi o kvalitetnoj pesmi.

Šta mislite o tzv. “novokomponovanoj narodnoj muzici”? Zašto je tako popularna?

– Ako masovnoj publici servirate 24 časa samo jednu vrstu muzike, to postaje mejnstrim, šta god da je. Novokomponovana muzika je novi mejnstrim u Srbiji, jer je sveprisutna u medijima i ekstremno forsirana. Zapravo to i nije narodna muzika, već popularna i savremeno producirana muzika obojena orijentalnim folklorom, slična onoj koja se masovno proizvodi u Turskoj, Grčkoj, i drugim istočnim zemljama, ali od skora i na Zapadu. Za razliku od mnogih, ne vidim problem u postojanju ove vrste muzike. Mnogo je veći problem što mediji asolutno ne podržavaju kvalitetnu pop i rok muziku. Uostalom, promene će doći kada prestanemo da pričamo o šundu i počnemo da pričamo o kvalitetu, i kad naučimo kako nešto da pohvalimo, a ne samo da kritikujemo i da se žalimo.

Gde je u svemu tome MAKI projekat? O čemu se tu radi?

– Spoj komercijalne muzike i kvaliteta. Pop muzika raznih stilova. Prva pesma je bila “Deo po deo”, latino regeton, a sledeca izlazi 1. septembra i biće prava funk, soul i R&B stvar.