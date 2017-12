Aleksandra Jeftanović: Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen

Voditeljka Aleksandra Jeftanović povukla se sa malih ekrana u januaru 2015. godine iz najlepšeg mogućeg razloga – kada je postala mama.

Domaća publika se uželela Aleksandre, a ona je otkrila šta trenutno radi.

– Ja sam u 39. rodila Anu i samim tim mislim da sam “full time” mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga.

– Mene se plaše, Saše ne, jer on nije sve vreme tu i on im još uvek popušta, ali mislim da je to normalna podela uloga. Mislim da će, kada budu ušli u pubertet, on biti taj “loš policajac”, a ja dobar – ispričala je voditeljka i dodala da se i članovi njene porodice uveliko pripremaju za doček nove 2018. godine.

– Što se tiče jelke, na meni je da to završim i stavim paketiće, ali dobro – organizovala sam Deda Mraza, dolazi jelka, sve… I ruska salata, sarma, pečenje, ne razlikuje se to ništa od neke druge srpske porodice – rekla je voditeljka.