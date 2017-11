Aleksandra Gudelj: Ne predajem se lako, pa ni prehladi ne dozvoljavam da me obori s nogu

Povezane vesti



Tokom jesenjih i zimskih meseci oko nas je sve više ljudi koji su prehlađeni ili imaju grip. Među njima su i brojne poznate ličnosti koje gledamo na malim ekranima.

Jedna od njih je Aleksandra Gudelj, supruga i majka dva dečaka, koju su pitali kako se bori sa ovim svakodnevnim i uobičajenim problemima.

– Danas se baš brzo živi i istina je da smo mnogo puta na nogama preležali prehladu. Tada čovek ne želi da posustaje i misli da će mu lakše biti ako se spremi i krene u obavljanje zadataka nego da preleži bolest. Ja nisam tip osobe koji se lako predaje šta god da je u pitanju, pa ni prehladi ne dozvoljavam da me obori s nogu – kaže lepa voditeljka.

Imate neki stari recept koji ste nasledili od mame ili bake?

– Kad nas uhvati prehlada, ne čekam predugo da vidim da li će me potpuno slomiti, već odmah uzmem aspirin i septolete za grlo. Bol popusti i brzo se oporavim. Svakog jutra iscedim limun, pomešam ga s mlakom vodom i to popijem pre doručka. A pošto je sad vreme nara, koji je prepun vitamina C, onda njega grickamo tokom dana. Ono što mi je ostalo od mame jeste da kad imamo temperaturu, na stopala stavljamo obloge od sirćeta i to stvarno pomaže. Ako neko teško diše ili kašlje, na pluća mu stavimo krpu na koju je namazan med. To su recepti koje uvek primenjujem.

Kad se deca razbole, trčite li odmah kod lekara? – Ne. Sad iz iskustva sama mogu da procenim da li je u pitanju prehlada ili se radi o upali grla ili ušiju. Ako procenim da treba da idemo kod lekara, onda je to uglavnom zato da bi doktorka uzela briseve kako bismo videli da li je u pitanju virus ili bakterija. Imamo divnu doktorku, Snežanu Mihajlović, koja nije od onih lekara koji odmah propisuje antibiotike.

Imate li poruku za naše čitaoce?

– Zdravlje je bogatstvo! Ako smo zdravi, možemo sve! Zato ga treba čuvati, jačati imunitet i – ono što je možda i najbitnije – preventivno odlaziti na preglede. Trudite se da se što manje nervirate, jer je stres naš najveći neprijatelj. Kad se zbog nečega iznervirate, pustite muziku i pevajte da se toga oslobodite jer je pogubno za zdravlje.