Aleksandar Srećković Kubura: Gluma je nešto što vas uhvati kao virus i ne leči se

Poznati glumac Aleksandar Srećković Kubura i fitnes šampionka Marija Srećković Savić, uživaju u svom braku, imaju dva sina, petogodišnjeg Vanju i sedamnaest godina starijeg Aleksu, ali glumac nije siguran da li bi im “dozvolio” da pođu njegovim stopama.

– Ne bih preporučio onome ko ima decu da se bavi tim poslom. Ovo ipak nije posao, već poziv, ovo se živi i fizički je vrlo naporan, emotivno vrlo težak, ali ko je za to rođen i sebe oseća glumcem i uspe da se ostvari, dobije sa druge strane emotivnu satisfakciju, gluma poprilično sve vrati. Do tada se mora i mučiti i raditi. Imao sam sreću da stariji sin nije otišao u glumu, iako je glumio sa mnom u filmu “Zajedno“. On je matematičar i ima pametnija posla, a za mlađeg ćemo videti. Ja sam roditeljima pobegao u glumu i mislim da onog ko je odlučio da ode u taj poziv nema ko može da spreči – ni roditelji ni neuspesi. To je nešto što vas uhvati kao virus i ne leči se – kaže Aleksandar Srećković Kubura za Blic.

On i supruga danas uživaju, a ona i dalje ima razumevanja za njegovu odsutnost zbog posla.

– Kada je period proba u pitanju, ne stignemo da se vidimo. Ali mi smo dvadeset godina zajedno i navikli smo na to. I kad ona ide na turnire, ista je priča. Trudimo se da svako u svom poslu bude vrhunski i uspeli smo – kaže Aleksandar .