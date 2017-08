Aleksandar Radojičić: Danas je lako postati popularan ali je teško istrajati

Aleksandar Radojičić za kratko vreme je postao jedan od omiljenih glumaca, pre svega mlađih generacija. Od “Montevidea”, “Šešira profesora Koste Vujića” do “Vojne akademije”, sve je osvojio svojim talentom, skromnošću, ali i šarmom.

Radojičić je trenutno angažovan na dva projekta. Jedan je novi film Milorada Milinkovića “Patuljci sa naslovnih strana”, a drugi, podjednako uzbudljiv je sinhronizacija animiranog filmu o čuvenom Ferdinandu, biku koji nije želeo da učestvuje u koridi. Nema deteta koje nije pogledalo originalni crtani film, a njegova igrana verzija stiže u domaće bioskope u decembru. Upravo Aleksandar će imati glavnu ulogu koju je za američko tržište snimio Džon Sina, profesionalni rvač i glumac. Aleksandru je ovo prva glavna uloga u animiranom filmu i ne krije koliko se raduje.

– Ferdinand je junak mog omiljenog crtanog filma. Ovaj projekat će me sigurno vratiti u detinjstvo, i zaista mi je drago što sam dobio priliku da učestvujem u njemu – rekao je on.

U isto vreme Aleksandar snima “Patuljke sa naslovnih strana”, priča koja na duhovit i promišljeni način kritikuje rijaliti programe.

– U filmu igram lik potpuno drugačiji od onoga što sam do sada radio. Drugačija mi je priča i baš zato sam i prihvatio rad na filmu. Ovaj film je na neki način kritika našeg društva. Ne vidim kao svoju životnu misiju da idem po televiziji i pričam protiv rijalitija. Rijaliti ne zaslužuju toliku reklamu, ali ovaj film će na neki način reći ono što i ja želim da kažem. Svako ko drži do sebe, do vaspitanja svoje dece mora da bude protiv tih stvari- rekao je Radojičić za “Blic TV magazin”.

Rijaliti u filmu se zove „Tri minuta slave“.

– Danas je dovoljan i jedan minut da bi neko postao popularan. Ja spadam u tu mlađu generaciju glumaca i priznajem da često izgubim kompas i ne mogu da verujem ko sve, na koji način i na osnovu čega je popularan i na koga se ugledaju deca. Često se i uplašim pošto sam roditelj. Mislim da je danas lako postati popularan, ali je teško istrajati.

Na pitanje da li misli da će mu starlete koje su glavne akterke rijalitija zameriti što zbog kritike koju im jasno šalje kroz novi film Aleksandar kroz smeh kaže:

– Nadam se da hoće!

Zanimljivo je da je pre kraćeg odmora Aleksandar imao i mali peh, i to baš usred snimanja filma. Naime, imao je konjunktivitis, ali je ipak, uz pomoć šminkera i puno dobre volje, uspeo da snimi svoje scene zakazane za taj dan.



– Kao glumac moraš biti spreman nekada na sve. Kada sam se probudio, jedva sam otvorio oko. Poslao sam ekipi sliku da vidi je l’ mogu da stanem ispred kamere ili ne, ali nije bilo druge, morao sam to da iznesem.

Da si učesnik rijalitija, šta bismo otkrili o tebi, koju manu?

– Verovatno svašta nešto, svi mi imamo neke tajne, neke žute minute, momente kada nismo za okolinu, što je normalno. Ali mislim da nije normalno da takve stvari budu u udarnom terminu na televiziji. Rijaliti je pre desetak godina kao format počeo skroz okej, ali se onda sve svelo na to da jedni druge ponižavaju, da se neko potuče, vređa…