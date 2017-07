Aleksandar Radojičić: Svako od nas nekad pukne, ali mislim da to ne treba pokazivati javno

Povezane vesti



Aleksandar Radojičić, jedan od najpopularnijih glumaca mlađe generacije, istakao je da se uvek trudi da gradi pozitivan imidž u javnosti.

Osim po svojim ulogama, Aleksandar Radojičić poznat je i po tome što o svom privatnom životu ne priča. Isto tako, u javnosti on želi da pokaže najbolu stranu svoje ličnosti:

– Svako ima momente kad nije sav svoj, ali da želim da javnost to vidi, verovatno bi otišao u rijaliti i u tim okolnostima bih verovatno bio drugačiji. Trudim se i da me ništa ne iznervira pred kamerama jer svako od nas nekad pukne, ali mislim da to ne treba pokazivati javno, ne zato što želim da neko ima mišljenje o meni da sam savršen, nego ne želim da dajem loš primer – rekao je on u emisiji Ja to tako.

Glumca je inače proslavila je uloga Balerine u filmu “Montevideo”, koji je videla milionska publika, a u jednom od intervjua za magazin Hello! otkrio je da bi želeo da igra i nešto drugčije likove koji ga neće profilisati i kategorizovati.

Mislite li da vas je uloga Balerine profilisala za buduće uloge?

– Živimo u Srbiji i reditelji nemaju taj luksuz da, kao u Holivudu, uzmu glumca i daju mu vreme da od sebe napravi nešto potpuno različito. Voleo bih da uloga zahteva da se ugojim, smršam ili uradim nešto ekstremno, kako bih i sam video kolike su moje mogućnosti, ali nas ipak prva velika uloga profiliše u našoj zemlji. Na glumcu je da svaku ulogu odigra na svoj način i da sami sebe stavljamo u kalup.

Čak je i Arman Asante rekao da bi Aleksandar i njegove kolege mogli da postignu uspeh u Holivudu, a kada bi se takva prilika pružila, mladi glumac je nikako ne bi odbio:

– Sanjam o tome, ali za sada nemam ambiciju da radim na tome. Nemam ništa protiv onih koji su otišli u Los Anđeles i spremni su da rade druge poslove samo da bi bili tamo i da bi mogli da prisustvuju kastinzima. S druge strane, sada i preko interneta možete da konkurišete za razne audicije. Ukoliko bi postojala takva mogućnost, odmah bih je prihvatio.

Aleksandar je tada ispričao da bi voleo da snima intimne scene sa lepom Šarliz Teron…

– Ona je fenomenalna glumica i prelepo izgleda, ali je najvažnije da ona ima ono nešto u sebi i ume da iznese tu lepotu. Pored lepote, ona ima i seksepil, koji dolazi iznutra. Za takvu scenu bitno je da je neko profesionalac, jer su intimne scene isključivo deo posla, a ne zadovoljstvo, što mnogi misle.

Aleksandar je trenutno u vezi sa lepom Cecom Živojinović, koja pomalo i podseća na Šarliz Teron, i koja očigledno ima sve ono što je Aleksandar želeo da jedna devojka poseduje:

– Prvo primetite fizički izgled, što to je neminovno, a onda stupaju na scenu osmeh i pozitivna energija kojom osoba zrači. Bitno mi je da je osoba vedrog duha i da može da me oraspoloži kada je to potrebno. Ja volim da osvojim devojku, a ona mene može da zadrži takvom energijom.