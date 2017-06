Aleksandar Milić Mili o saradnji sa Cecom Ražnatović: Napustio sam projekat jer nisam siguran da bih radio sa istom željom kao pre

Srpski kompozitor, tekstopisac i producent od prošlog Cecinog albuma ne radi sa pevačicom, a sada je otkrio i šta je razlog.

Aleksandar Milić Mili i Ceca Ražnatović već nekoliko godina ne sarađuju, a iako se nagađalo da su i prekinuli svaki kontakt oboje su to demantovali.

Kako Mili kaže, on je taj koji je odlučio da stavi tačku na saradnju sa Cecom, a kao razlog je naveo to da nije siguran da bi taj posao radio sa istom željom koju je imao ranije.

– Ja sam napustio taj projekat jer sam, stvarno, imao svoje razloge. Koncentrisan sam bio na drugu stranu. Nisam čak bio siguran da bih sa tom željom to uradio, tako dobro, i naravno da tim svima koji su me zvali, sam rekao “gledajte da, pošto sam ja to radio 20 godina, da to napravite kako treba” – rekao je Mili.

Inače, Mili je za Cecu napravio preko 60 pesama. Njihov odnos varirao je od dobrog do lošeg, a pre sedam godina jedan njegov intervju privukao je veliku pažnju.

Naime, Mili je u januaru 2010. Frankfurtskim vestima dao intervju u kojem se videla netrpeljivost između njega i Cece.

– Ušće je najveći domaći zadatak za pevače i na njega izlaze samo oni koji su ga dostojni. Voleo bih da Brena zapeva na ovom mestu i siguran sam da može da dovede više ljudi nego Ceca. Mislim da smo Ceca i ja dovoljno radili zajedno, ona je otpevala 60 mojih pesama. Smatram da je za nju i za mene bolje da se više ne ponavljamo. Posvetio sam se “Miligramu”, tu je i Brenina karijera, pa ne verujem da bih mogao da se bavim i Cecom. Najveća zvezda na Balkanu je ipak pesma, jer jedino one ostaju – rekao je tada Mili koji je u to vreme radio sa Brenom.