Aleksandar Cvetković: Jovana i ja se nikad nismo eksponirali, niti nam je to cilj i namera (video)

Frontmen grupe Tropico bend Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, ovih dana uveliko promoviše novi hit “Samo idi” koji se već nalazi u samom vrhu slušanosti kada su domaće pesme u pitanju.

Sale je otvoreno progovorio o svom braku sa pevačicom Jovanom Pajić, koja mu je ujedno i najveća podrška, o tome koliko mu je učešće u šou-programu “Pinkove zvezdice” doprinelo u karijeri…

Zašto smo toliko dugo čekali na te nove pesme i spotove?

– Dugo? Mi smo zadnji spot izdali letos za pesmu “Haluciniram”… Radili smo, imali smo dosta posla jer kada ulazimo u studioo da radimo album uglavnom nam treba malo više vremena, što se tiče odabira pesama i cele produkcije, usnimavanja i svega. Tako da smo eto našli vremena pre par meseci, a na ovom projektu radimo već dugo, nekih šest meseci unazad. U septembru mesecu smo ušli u studio da radimo i ovo je u tom trenutku bilo i završeno, ali smo čekali na realizaciju spota. I pogodilo se da u vreme izlaska i ne bude neko prelepo vreme, jer balade se i ne slušaju po lepom vremenu – šaljivo je prokomentarisao Sale koji je potom otkrio gde pronalazi inspiraciju za svoje spotove koji su uvek drugačiji i zanimljiviji od svega na šta smo navikli:

– Inspiracija za ovaj spot i numeru “Samo idi”, se nametnula kroz sam tekst pesme, kroz celokupnu emociju koju pesma nosi. Trudimo se da svaki spot bude malo drugačiji i da pomerimo granicu, prvenstveno nama samima. Uspeli smo da uradimo nešto drugačije ovoga puta barem što se tiče video produkcije.

Sem ove pesme snimili ste i duet sa Dženanom Lončarevićem?

– Da, to će tek biti skroz drugačije od svega onoga što smo radili! Jako mi je drago da smo posle sedam godina “ukrstili koplja” ponovo mi i Dženan, a i Vuk Kostić, naš dragi prijatelj je sa nama kao producent celog spota. Vuk je osmislio ceo spot, izrežirao, snimio i odglumio! Tako da ćete uskoro imati priliku da vidite i da čujete tu pesmu i spot.

Društvene mreže su vas razotkrile, u tom spotu smo videli policajce, razne kostime… Ko ste vi bili u spotu?

– Ja sam bio nemi posmatrač! Čak nisam ni otpevao ni delić teksta! Spot se uglavnom bazira na glumi. Ovog puta smo Dženan i ja bili posmatrači svega pet sekundi u spotu!

Kolege iz benda će glumiti policajce?

– Pa da, neki od njih jesu – kroz smeh je ostao zagonetan Sale, otkrivši da mu je učešće u Pinkovim Zvezdicama, donelo prepoznavanje od šire publike po tome ko je zapravo on, a ne samo po šeširu i naočarima.

Pošto je “sezona razvoda” na estradi, kako ste vi i Jovana uspeli da sačuvate svoj brak i da sačuvte svoj život od medija? – Mi se nikada nismo nešto preterano eksponirali, niti nam je to cilj i namera. Privatan život je nešto što je privatno. Svako od nas pojedinačno može da ima primećenost od strane novinara, ali s druge strane stvarno se nikada nismo eksponirali. Tako da odgovor na pitanje kako smo uspeli da sačuvamo brak je poverenjem i ljubavlju, prvenstveno ljubavlju.

Koliko vam supruga Jovana znači u ovakvim momentima, kada radite pesmu, idete na razna snimanja… Da li se savetujete sa njom?

– Jovana mi znači uvek, jer to je prva osoba do koje dođe ono što mi uradimo. Naravno da se savetujem sa njom, nekada to bude pozitivno, a nekada negativno, ali to je sve normalna stvar – bio je iskren Sale.