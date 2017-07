Aleksa Perović: Milica je moj najveći oslonac, mnogo mi je pomogla da “izguram” takmičenje “Zvezda Granda“ do kraja

Pobednik jedanaeste sezone takmičenja „Zvezde Granda“ je Aleksa Perović, dvadesetjednogodišnji Kraljevčanin, miljenik tinejdžerki još iz perioda kada je učestvovao u „X faktoru“. Iako su mu i tada mnogi predviđali svetlu budućnost na muzičkoj sceni Srbije, on se povukao iz javnog života, da bi se dve godine kasnije prijavio za „Zvezde granda“ i – trijumfovao. Kao prvoplasiranom, pripali su mu statua, dve pesme i automobil. Na intervju za magazin “Hello!” došao je u društvu devojke Milice, sa kojom živi već šest meseci, a pitanja koja smo spremili da mu postavimo mogli smo da ostavimo po strani, budući da je Aleksa zanimljiv i elokventan sagovornik sa kojim priča teče sama od sebe.

Kako izgleda vaša svakodnevica posle velikog finala?

– Telefon ne prestaje da zvoni već peti dan, a ja uživam. Volim sve što donosi popularnost, obožavam da razgovaram sa novinarima, sa zadovoljstvom odgovaram na čestitke koje stižu sa svih strana. Istina, još čekam da se jave određene osobe.

Kao na primer?

– Voleo bih da mi se javi Emina Jahović. Štaviše, siguran sam da će se javiti. Znate i sami da me je u prošlom šou-programu maksimalno podržavala. Nažalost, putevi su nam se razišli i poslednjih godinu dana nismo u kontaktu. Radovao bih se da ponovo uspostavimo komunikaciju i, možda započnemo neku saradnju.

U komentarima na društvenim mrežama vest da ste baš vi pobedili mnogi su prokomentarisali rečima “bravo” i “zasluženo”.

– Fanovi pojedinih takmičara koji su važili za favorite uputili su mi neke ne baš lepe poruke. Razumem, ali ne opradavam takvo, slobodno mogu da kažem, bezobrazno ponašanje. Nezamislivo mi je da devojčice od dvanaest-trinaest godina u svom vokabularu imaju psovke koje nikad nisam čuo, još manje izgovorio. Ne postoji pobeda koja može biti vrednija od karijere. Drago mi je što sam dobio auto, ali svakako bih zaradio da ga kupim.

Možda su i vaši fanovi slali poruke slične sadržine ostalim takmičarima.

– Ubeđen sam da toga nije bilo jer znam ko su ljudi koji me prate. Srećan sam što imam bazu koju čini neki mlad, fini i lepo vaspitan svet. Ne mislim da sam ugrozio bilo čiju karijeru time što sam pobedio. Osim toga, priče da je takmičenje bilo namešteno velika su nebuloza.

Ko to priča?

– Nađe se poneki komentar tog tipa. Ipak, nastojim da se fokusiram na lepe reči jer iz njih crpim snagu za dalje. Mada, i kritike mogu da deluju stimulativno, da daju novu energiju. Što se tiče takmičenja, sve je bilo pošteno.

Sa kakvim ambicijama ste se prijavili?

– Potajno sam se nadao da možda mogu da pobedim, mada mi je primarna ideja bila da se malo izreklamiram, a kasnije objavim neku pesmu. Iz kola u kolo, stigoh ja do titule i automobila.

Izgleda da vas je od svega najviše obradovao automobil.

– Skoro da je tako. Sutra idem po ključeve i ne mogu da dočekam taj trenutak. Noćima ne spavam. Sinoć sam odgledao četiri emisije o tom automobilu, koji sam oduvek želeo da imam. Čak sam se raspitivao i o uslovima apliciranja za kredit. Jutros sam se probudio u šest, a kroz glavu su mi se smenjivale misli koji je model, kakav je motor, da li ima automatski menjač… Klasičan muškarac pod stresom zbog automobila.

Kako biste na skali od jedan do deset rangirali stres koji ste pretrpeli kao učesnik „Zvezda Granda“?

– Ne bih dao neku visoku ocenu, možda šesticu. Iako imam malo godina, iza mene je određeno iskustvo koje mi je pomoglo da u ovu priču uđem rasterećen i psihički stabilan. Mislim da ću veću tremu imati pri izboru pesama koje ću snimiti pod svojim imenom.

Ko vam je pomagao pri izboru pesama za takmičenje?

– U početku su mi sa svih strana sugerisali šta bi trebalo da pevam, ali svako ima svoj ukus. Ponosan sam što sam ostao dosledan sebi, a u izboru pesama najviše mi je pomagala devojka.

Kako biste opisali članove žirija?

– Marija je veliki emotivac, i možda baš zato nekad ishitreno reaguje. Divna je osoba. Siguran sam da je Jelena vrlo dobar čovek, mada se tako ne predstavlja. Zahvalan sam na svim komentarima koje sam od nje dobio, a posebno pamtim onaj da ću biti zvezda. Bosanac je mudar i iskusan muzičar. Lukas je priča za sebe. On muziku gleda potpuno drugačije od ostalih, ali svakako na ispravan način. Veliki je umetnik. Viki je sjajna pevačica, sa velikim hitovima. Mislim da su njeni komentari nepravedno ostali u senci “prepucavanja” sa Jelenom, a takmičarima je davala korisne savete. Ana Bekuta je velika dama sa blistavom karijerom. Cilj mi je bio da od svakog naučim što više i zato sam upijao sve što su mi govorili. Možda je Bosanac bio previše oštar na rečima, ali mislim da nije bio zlonameran. Uostalom, u finalu mi je dao maksimalnih dvanaest poena, možda zato što je uvideo da sam uvažio svaku njegovu sugestiju.

Učešće u „Zvezdama Granda“, kao što je poznato, nije vaše prvo veliko takmičenje. Zablistali ste u „X faktoru“, a onda odjednom “nestali”. Zbog čega? – Spremao sam se za ovo što se sada dešava. Šalu na stranu, mnogo sam radio na sebi. Svakodnevno sam vežbao, učio, sticao iskustvo nastupajući po klubovima… Nije ova pobeda tek tako došla, ona je kruna dvoipogodišnjeg truda.

Odlično pevate i “zabavnjake” i “narodnjake”, ali šta je vaš izbor?

– Problem je u tome što se ja prepoznajem u svakom žanru. Volim narodnu muziku, ali je ne pevam često jer ne bih želeo da se klasifikujem isključivo kroz taj žanr, ne zato što ga ne poštujem, naprotiv, zato što smatram da je na tom polju konkurencija ekstremno jaka. S druge strane, smatram da nedostaju pop pevači koji pevaju komercijalnu muziku. Čini mi se da moja generacija očekuje da se pojavi neko ko neće pevati “njanjave” pesme, već će puniti klubove hitovima kao što je “Ludak kao ja”.

Ima li u vašem klupskom repertoaru mesta za pesme Džastina Bibera, sa kojim vas porede?

– Ne znam baš mnogo njegovih pesama, a čini mi se da naša klupska scena i ne ostavlja previše prostora za muziku tog tipa, nažalost. Ne bih imao ništa protiv da svojim radom zaslužim epitet „srpski Džastin Biber“. Bez lažne skromnosti, moje ambicije idu i izvan granica zemlje.

Da li tinejdžerke i danas “lude” za vama kao u vreme „X faktora“?

– Da. Autogrami, fotografisanja, zaustavljanje na ulici da bi me pozdravili i popričali sa mnom. Sve je to normalno. I prija mi, zašto da ne? Čak i ako imaju moj broj telefona ne zovu me dan i noć, već mi ponekad pošalju neku poruku jer im je ćeif da im odgovorim. Nisam previše ažuran na društvenim mrežama, ali kad god stignem, nastojim da zahvalim na bezuslovnoj podršci.

Kad smo kod devojaka, pričalo se da postoje simpatije između vas i Lune Đogani?

– Da, pričalo se. Luna je moja drugarica, a svi tekstovi na tu temu su rezultat nagađanja.

Ako neko i nije znao da ste u stabilnoj vezi, kada vam je devojka čestitala pobedu jednom lepom, emotivnom porukom na „Instagramu“, dilemi više nije bilo mesta.

– Milica je moj najveći oslonac, mnogo mi je pomogla da “izguram” takmičenje do kraja. I sama se bavi muzikom, ali drugačije od mene. U šali kažem da je novi “Branko kockica”. Član je grupe “Yasserstain”, koja radi edukativne i zanimljive klipove za decu. Ima običaj da kaže da su njeni fanovi oni do dvanaest godina, a moji do petnaest.

“I kada trijumfuješ, i kada zaboravljaš da kupiš pastu za zube, tu sam”, poručila vam je javno. Da li to znači da živite pod istim krovom?

– Živimo zajedno već šest meseci i odlično se slažemo. Razmišljajući o predstojećoj finalnoj večeri, tog jutra zaista sam zaboravio da kupim i pastu za zube, i mnogo drugih stvari po koje sam krenuo u prodavnicu, na šta me je “suptilno” podsetila kroz poruku.

Delite li mišljenje onih koji smatraju da bez “dobrog” skandala nema karijere ili mislite da i oni lepo vaspitani, a talentovani imaju šanse u šou-biznisu?

– Kao Vaga u horoskopu uvek težim balansu, a nesporno je da u obe teze ima istine i. Lično, voleo bih da narednih desetak godina stvaram komercijalnu klupsku muziku, snimam dobre spotove i steknem popularnost, ali da se posle tog perioda posvetim koncertnoj karijeri i paralelno pokrenem neki biznis. Plan mi je da u zrelim godinama ne idem na posao uveče, a dolazim ujutru, već da provodim vreme sa porodicom. Zanima me komponovanje, umetnost uopšte, a neostvarena želja mi je da radim u kontroli leta.