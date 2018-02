“Ako”: Duša Nebojše Glogovca oslikana u pesmi

Osim što će ostati upamćen po brojnim maestralnim rolama koje je odigrao тоkom svoje plodne karijere, Nebojšu Glogovca pamtićemo i kao glumca čiju dušu sujeta nije potamnela i koji je u vreme kada je materijalno bogatstvo gotovo preuzelo primat, uspeo da ostane dosledan istinskim vrednostima.

A post shared by martinoli 🌷 (@anamartinoli) on Sep 25, 2016 at 1:15am PDT

–Gledam da ono što ne mogu da menjam shvatim pozitivno, tako da u tome vidim priliku da osetiš ljude i ostaneš čovek . To ti sa druge strane daje mogućnost i pravo da se ne gordiš i ne postaneš nešto što nisi i ne odeš daleko od sebe, jer to donosi najveće probleme u životu i užasne traume i more. Mislim da je ljudima koji su tako ograđeni svim tim ogradama i ljudima koji se zovu telohranitelji, fitnesima i večnom mladošću, život muka , zlatni kavez. Tome bih se teško prilagodio. Stavom prema ljudima i nekim odnosom prema ljudima mogu da se zaštitim a mogu i da sedem pored prosjaka na ulici da popričam sa njim , kako su mu deca i šta ima novo… To ne vidim kao problem ili kao nekakav napor. Za to su zaslužne neke knjige koje sam čitao i neki saveti mudraca koje sam čuo i pokušao da ih zamislim kao realno u životu. Shvatam šta je veliko i važno . To je ona pesma “Ako” Radjara Kiplinga– rekao je Glogovac razgovoru sa Tanjom Peternek u emisiji “TV lica, kao sav noramalan svet“