Aki Rahimovski: Zaljubljen sam u suprugu kao i prvog dana

Aki Rahimovski, legendarni forntmen “Parnog valjka” , otkriva zašto privatni život čuva od očiju javnosti, kao i zašto nikada nije pokazao suprugu Ingrid

– Znate zašto je to tako? Zato što privatni život treba da ostane privatan. Moja supruga nije tražila da se eksponira uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da ona ne želi da se slika, i ne slikaju nas. Često se desilo da u novinama izađe slika mene sa drugom ženom, a ona mi kaže: “Otkad sam ja to postala plava?”. Novac nije bitan. Najvažnija je porodica. Ja kada uzmem moje unuke shvatim šta je najvažnije na svetu. Nisu to novci, to je porodica.

Nemoguće da nikada nije bila bar malo ljubomorna. Sve one pesme koje ste ispevali ne mogu biti napisane samo za jednu ženu…

– A ne, ne. To je sve Husovo maslo, on piše pesme, ja ih samo otpevam. Morate njega da pitate šta misli kad piše pesme. Da vam kažem, ja sam zaljubljen u moju suprugu kao i prvog dana. Ona je istrpela najveći deo muzičarskog života i ja sam zahvalan na tome.