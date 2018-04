Advokat Nataše Bekvalac tvrdi: Ima dovoljno dokaza za krivično gonjenje Lazukića (video)

Povezane vesti



Prilikom dolaska u Prvi osnovni sud, Nataša Bekvalac nije želela da daje izjave za medije, ali je pred početak saslušanja to učinio njen advokat, koji je rekao da postoji dovoljno osnova za krivično gonjenje Luke Lazukića.

Nataša Bekvalac pojavila se u Prvom osnovnom sudu u Beogradu na saslušanju povodom nasilja koje je nad njom izvršio suprug Luka Lazukić, u pratnji dadilje i advokatskog tima.

Објава коју дели Kurir.rs (@kurir.rs) дана 24. Апр 2018. у 2:58 PDT

Pevačica nije bila raspoložena za razgovor sa novinarima, ali se zato obratio njen advokat.

Објава коју дели Kurir.rs (@kurir.rs) дана 24. Апр 2018. у 3:10 PDT

– U ovom momentu samo mogu da kažem da su istražnje radnje zatvorene za javnost. O samim dokazima neću moći da vam dajem informacije. Ono što je naš stav je da sada već postoji dovoljno dokaza za krivično gonjenje. Ja se iskreno nadam da će organi tako postupiti – rekao je Natašin advokat Nemanja Vlček.

Објава коју дели Kurir.rs (@kurir.rs) дана 24. Апр 2018. у 3:11 PDT

On je dodao da neće doći do susreta Nataše i Luke, kao i da ne želi da komentariše Lukin zahtev da dobije zaštitu od Natašinog oca Dragoljuba u vidu obezbeđenja, ali ni to da li je Nataša sada uplašena za svoju bezbednost.

Nakon Nataše tužilaštvo će ispitati i bebi siterku njihovog zajedničkog deteta koje je rođeno 28. februara.



Nataša je oko pola dvanaest stigla sa dadiljom ispred zgrade suda. U jednom trenutku tužilac je napravio pauzu od 20 minuta, ali se ne zna razlog.

Објава коју дели Kurir.rs (@kurir.rs) дана 24. Апр 2018. у 3:00 PDT

Pet minuta pre 10 časova, Luka Lazukić je, u pratnji advokata, koji je na pitanje da li se plaši, ćutao i bez reči ušao u sud. I na pitanje da li je angažovao obezbeđenje jer se boji oca Nataše Bekvalac, nije želeo da odgovori. Lazukić je iz zgrade suda izašao sam posle skoro dva sata koliko se zadržao kod tužioca.

On u svom iskazu nije negirao da je sukoba između njega i Nataše bilo u noći između 13. I 14. aprila, ali je negirao da ju je tukao i šutirao.

Povodom krivične prijave koju je suprug podneo protiv Nataše Bekvalac zbog lažnog prijavljivanja, saslušanja će biti naknadno zakazana.

Pored prijave protiv Nataše za lažno prijavljivanje, on je podneo i krivičnu prijavu protiv njenog oca Dragoslava Bekvalca zbog krivicnog dela nasilje u porodici.

Takođe, podneo je u zahtev policiji za odredivanje zaštite, tužbu za razvod braka, kao i zahtev Centru za socijalni rad da mu omogući viđanje ćerke koju je Nataša rodila 28. februara.



Njegovi advokati su saopštili da je Lazukić pokrenuo i niz postupaka protiv medija koji su ga predstavili kao nasilnika, a što on poriče.

Lazukić je posle davanja iskaza, iako je rekao da će dati izjavu za medije, bez reči otišao automobilom koji je došao po njega.