Adriana Čortan: Našu veridbu je za nekoliko sati videlo blizu trideset hiljada ljudi, kao i svi mediji

Voditeljka Adriana Čortan (37), koja sa glumcem Nikolom Ivačkovim (34) svakog jutra budi Beograđane na Studiju B, jedna je od retkih žena koja se za manje od tri meseca dvaput verila. Njen partner Nemanja Simić (38) zaprosio ju je početkom januara, na petu godišnjicu veze. Adriana je rekla da. Nije ni slutila da će identično još jednom biti zaprošena, ali ovaj put pred nekoliko stotina ljudi na Džibonijevom nastupu. Dok za jesen planiraju venčanje, voditeljka kaže da joj je bilo suđeno da vest o svojoj sreći podeli sa celim svetom, iako je planirala da informaciju o veridbi i predstojećoj svadbi sakrije od javnosti.

– Veridba na Kopaoniku, na Džibonijevom koncertu, bila je interesantna šala naših prijatelja, na čelu sa Tijanom Dapčević. Kao što je poznato, Džiboni, koji je fenomenalan muzičar i umetnik, na svakom svom nastupu prozove neki par da izađe na scenu, pa je to i ovaj put to uradio. Naši prijatelji su počeli da viču i pokazuju na Nemanju i mene, koji smo bili tik uz binu. Dok su oni vikali “Evo ih, evo ih”, Nemanja se okrenuo u nameri da se skloni, jer on se ne bavi javnim poslom i ne voli da se eksponira. Međutim, reflektori su već bili upereni u nas i mi smo se, ne znam ni sama kako, našli na sceni. Meni je to bilo i simpatično i smešno, kroz glavu mi je prolazilo kako se Nemanja oseća. Džiboni je već imao spreman scenario, dok je pričao kako se momci na našim prostorima udvaraju, Nemanji je pokazao da klekne i, za divno čudo, on se fenomenalno snašao. Sve je bilo brzo, publika je zaista lepo reagovala, sve vreme mu je davala podršku. Onda je naš divni domaćin meni sugerisao da zaigram oko Nemanje, pored koga je i sam kleknuo.

Performans je završen tako što je Adriana dala ruku svom dragom, i kad su zagrljeni, uz aplauz prisutnih i glasne čestitke, krenuli sa bine, Džiboni ih je ispratio komentarom da su mu nešto brzo odustali.

– Svi smo, kao što je to postala uobičajena pojava, mobilnim snimali Džibonijev nastup, a Tijana Dapčević ga je i podelila na svojim nalozima na društvenim mrežama. Naravno da je to za nekoliko sati videlo blizu trideset hiljada ljudi, kao i svi mediji. Danima su nas svi zvali, a ja sam u šali rekla Nemanji da se džabe trudio da veridbu organizuje kao naš intimni čin, ipak je morala da se potvrdi javno. Iako je zapravo bila samo jedna, dok će nam Džibonijev koncert zauvek ostati u lepom sećanju – rekla jje Adrijana za Gloriju.