Aco Pejović: Čoveka kada tako nešto strašno snađe shvati da su svi sukobi bezvredni

Aco Pejović i njegova porodica prošli su kroz pakao u febraru 2015. godine kad aje pevačeva supruga Biljana doživela moždani udar.

On priznaje da su mu to bili najgori momenti u životu i nerado se priseća onoga što je preživeo dok se ona borila za život.

– U dosadašnjem životu nisam imao težu situaciju od te, to je bio najgori trenutak u mom životu. Znao sam da se zavučem u sobu i da iz sveg glasa vrištim i plačem da me Bilja ne ostavlja i molio Boga da se oporavi. Uz Božiju i pomoć profesora Tasića, sada je dobro. Svi su bili uz nju. Sa estrade nema tog koji mi nije poslao poruku. Te noći u bolnici je bilo 200 ljudi. Od kolega skoro svi: Lukas, Ceca, Brena, Zorica Brunclik, Ana Bekuta, Mrka, momci iz “Tropiko benda”… Mislim da je cela estrada bila te večeri u Kliničkom centru sa mnom. Beskrajno sam zahvalan tim ljudima što su se molili za Bilju – rekao je Pejović.

Ovo ga je nateralo da drugačije počne da gleda na život i da promeni mnoge stvari.

– Onima koji me znaju poznato je da sam malo prgav. Bilo je ljudi sa kojima do tada nisam razgovarao, ali sam im pružio ruku da se izmirimo. Čoveka kada tako nešto snađe shvati da su svi sukobi bezvredni i da sa ljudima treba imati dobar odnos. Izmirio sam se sa svima, jer su mnogi od ljudi sa kojima nisam pričao bili uz mene kada se to dogodilo sa Biljanom – zaključio je pevač.