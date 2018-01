Aca Lukas zahvalan Bogu što su Miljana, Andrija i Lazar sušta suprotnost od njega

Aleksandar Vuksanović, alijas Aca Lukas se u 21. godini odao drogi, zbog čega je 2001. godine išao na odvikavanje. Zahvalan je Bogu što su, Miljana, Andrija i Lazar sušta suprotnost od njega i što nisu postali narkomani. Veruje da će i najmlađa ćerka, Viktorija, krenuti pravim putem. Naslednicima je otvoreno pričao o svojim problemima sa drogom i kockom, jer nije hteo ništa da krije od njih.

Da li si razmišljao kako je uticalo na tvoju decu saznanje da si koristio narkotike?

– Nisam ih nikada pitao: “E, sine, ćerko kako gledate na to što se tata drogirao?”. Oni mene u životu nisu videli nadrogiranog. Nije mi se desilo da dođem kući u lošem stanju, koje nije prikladno. Nisam to sebi nikada dozvolio. Bitno je samo da nisu krenuli mojim stopama što se poroka tiče.

Jesi li strahovao da je moglo da se desi da neko od tvoje troje starije dece pođe stranputicom? – Nisam i ne znam kako bih se snašao da je, ne daj Bože, neko od njih poročan. Sada bih imao probleme da vidim šta ću, i kako da im objasnim da droga i kocka nisu dobre, a da mi neko od njih ne kaže: “Čekaj, pa i ti si sve to radio”. Na svu sreću, svi su normalni, zdravi, pravi i nijedno od njih nije narkoman, a već su veliki, što znači da neće ni biti. Viktorija je još mala, ali sam siguran da će i ona krenuti pravim putem.

Da li je vaspitanje uticalo na to što se oni danas ne drogiraju i nemaju poroke?

– Mislim da je sve igra sudbina i debelo stvar sreće. Mogu da kažem i da slažem, da sam ja nekom volšebnom magijom uspeo da sva moja deca budu operisana od najgorih poroka koje sam ja u životu imao. Nisam sujeveran, ali verujem da se sve u životu vraća. Kada nisi zao i ne misliš nikome loše, dobro će ti se vratiti. A ja sam upravo to, ne diram nikoga, ali nisam ni budala koju će neko da zaje*e. Dok oni što su pričali: “Vidi ga Lukas, narkoman, sram ga bilo” njihova deca, nažalost, ostaju bez zuba od droge, raspadaju se, a mama i tata im to i ne vide – priča Lukas u intervjuu za Informer.

Miljana, Andrej i Lazar nisu odrasli pored tebe, na koji način si učestvovao u njihovom odrastanju?

– Stalno sam tu za svoju decu, jedino eto, nisam živeo sa njima jer sam se rastao od njihovih majki. I kada nisam tu, uz njih sam. Uvek mogu da odreagujem na svaki njihov problem, nevolju ili lepu stvar. Ne idemo zajedno na ručkove, jer mi to onda predstavlja obavezu. A ja ne volim obaveze. I što bih onda sebe dovodio u situaciju da me rođeni sinovi i ćerke nerviraju? Lepo me pozovu kada im treba nešto, a to je uglavnom lova.

Kada kažeš da im daješ novac, misliš na alimentacije?

– Ne, sva sreća je njihova što im nikada nisam uplaćivao alimentaciju jer bi onda sve bilo durgačije. Ono što ja dajem za svoju decu je mnogo više i to sigurno ne bi pokrile te alimentacije. Mi to radimo odokativno, to jest, tako da ne fali deci ništa. S druge strane, kada bi me neko stavio u zakonske okvire, možda bih uplaćivao neko vreme, a posle je pitanje da li bih ispoštovao. Platim im šta treba, ali im ne dajem previše jer su odrasli i treba sami da zarađuju.

Ti si im i pronašao poslove?

– Da, zbog toga su me mnogi kritikovali. Ja kao otac moje dece imam pravo da im pomognem i da ih poguram. Dušebrižnici kažu: “Jao, kako je on zaposlio sina Lazara i ćerku Miljanu na “Grandu”, eto nekome su zauzeli radno mesto”. Ali to je glupost, nikome nisam radio na uštrb i mogu da im pomognem svojim imenom i prezimenom. Evo sada sam i Andreju sredio da snimi pesmu. Reper Vuk Mob mu je poklonio zbog mene, jer sam ja Aca Lukas. To mu je jaka i dovoljna osnova za ovaj posao, a posle sam neka se trudi.

S druge strane, jedan si od najplaćenijih pevača, neko bi rekao da tvoja deca nemaju potrebu da rade? – Oni su morali da se zaposle jer nisam ja neki siguran tip na koga uvek možeš da se osloniš. “Nedokucan” sam, to znači da sutra može da se desi da nemam dinara u džepu.

Misliš, lako prokockaš velike pare?

– Ma potrošim sve na šta želim u tom trenutku, ma šta god to bilo.

Andreju si pomogao da počne da se bavi muzikom, ali starijem sinu Lazaru nisi želeo. Zašto?

– Zato što nema talenat i ne može da bude pevač. Dopao mu se moj posao kada je bio kod mene u spotu za pesmu “Gotovo”. Počele su tada da ga startuju devojčice po Banovom Brdu. Došao je jedan dan kod mene i rekao mi: “Ćale, daj da pevam”. Rekao sam “ne”, jer bi on uspeo kao muzičar jedino da ja snimim ceo album umesto njega i pozajmim mu glas.

Jesi li zadovoljan njihovim uspehom?

– Jesam. Nisu kao klinici bili sad ni neki genijalci u nečemu. I to je normalno, jer je glupo da se podrazumeva da deca od oca koji je megapopularan moraju da budu najbolji u nečemu što rade. Nisu oni glupi, svako od njih ima afiniteta prema nečemu. Važno je da su odgovorni i da rade ono u čemu uživaju i što vole. Lazar je vozač na “Grandu”, a Miljana šminkerka. Nemaju sad ogromne plate, ali tu sam ja da dodam kada zafali.

Od četvoro dece, koje najviše voliš? – Moram da priznam da najviše volim Viktoriju, ona je moja mezimica. Ali to je zato što sam nju dobio sa 43. godine i tek tada sam shvatio šta znači biti otac i osetio srž očinstva. Kako to misliš? – Pa garantujem da ne postoji ni muško, ni žensko koje pre 30. godine može da bude otac ili majka. Prvo dete, Miljanu, sam dobio kada sam imao samo 21. godinu. Tada mi je glavno bilo da skupim društvo, da se napijemo i da mi iscepaju košulju. Eto, toliko o mom očinstvu. Hvala Bogu tada mi je malo trebalo da se opijem. Tu noć slavim jer sam dobio nešto, a ne znam šta slavim.

Kako si se tada snašao u ulozi oca?

– Nikako. Posle dva dana, sećam se, dovedu dete iz porodilišta kući. Prethodnih 48 sati nisam spavao, sav mamuran ih dočekujem kući. Nisam znao šta me je snašlo. Mama viče na mene što nisam kupio cucle, benkicu i pelene. Pa naravno da nisam kupio, jer ne znam da treba, jer sam balavac i imam kretensko razmišljanje! Kada se Lazar rodio imao sam 27, a Andreja sam dobio sa 32. godine. Tada sam tek bio zreo da postanem tata.

Iako si bio zreo kada si dobio Andreja, ipak kažeš da ti je Viktorija miljenica, zbog čega?

– Zato što je najmlađa i najviše sa njom uživam u očinstvu. Nas dvoje odemo u prodavnicu igračaka, opustošimo radnju. Dođemo kod mene kući, sednemo na pod. Onda uzmem šrafciger u ruke i sklapam joj sve te zezalice. I nama je super. Pored nje sam počeo da gledam i dečje filmove i crtaće.