Aca Lukas prelomio, Sonja je prošlost: U Branislavi sam pronašao sve što sam u ženi tražio

Popularni folk pevač Aca Lukas još se nije zvanićno razveo od Sonje, a već planira da ponovo stane na ludi kamen, i to sa novom devojkom, atraktivnom crnkom Branislavom Pašajlijom, sa kojom je prvi put viđen na njegovom nastupu na Zlatiboru.

Lukas je navodno prijateljima već saopštio da mu se Branislava mnogo sviđa i da bi se odmah ženio. Njih dvoje vreme provode u Beogradu i maksimalno su posvećeni jedno drugom.

– Aci se trenutno privatni život raspada i jedina podrška mu je Branislava. Bukvalno mu je došla kao slamka spasa. Njih dvoje su u stvari u istom problemu. On se razvodi od Sonje, ali se i Branislava razvodi od supruga Željka, ali ne mare za to i obožavaju se. Lukas se uopšte ne šali kada je Branislava u pitanju, ona mu je vratila osmeh na lice i on planira da se ženi. Iako su njegovi prijatelji pomalo zatečeni tom informacijom, njegova sreća im je najvažnija, pa ga podržavaju u svemu. Njih dvoje trenutno borave u Beogradu, ali će se ubrzo zajedno useliti u neki stan. Inače, o braku su već razgovarali jer su svesni da su stvoreni jedno za drugo i da ih prethodni promašaji ne mogu pokolebati – otkriva dobro upućeni izvor.

Folker je vest o ženidbi i potvrdio za naš magazin ”Story”.

😀😀 A post shared by ACA LUKAS (@aleksandar_vuksanovic_official) on Jul 4, 2017 at 12:33pm PDT

Podsetimo, samo 24 sata pošto je objavio da se razvodi od Sonje, Lukas se pojavio sa Branislavom na Zlatiboru gde je imao zakazan nastup. Njih dvoje su uoči svirke razmenjivali nežnosti naočigled svih, a delovali su kao zaljubljeni tinejdžeri. Kasnije se saznalo da je Branislava poreklom iz Loznice i da je sa suprugom živela u Crnoj Gori. Zbog veze sa Acom, odlučila je da se razvede. Za to vreme Lukasova supruga Sonja se ne oglašava, ali s vremena na vreme podeli nešto dvosmisleno na društvenim mrežama. Lukasa i Sonju čeka borba za imovinu koju su stekli u braku, kao i za starateljstvo nad ćerkom Viktorijom.