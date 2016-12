Aca Lukas iskreno: Nisam želeo da ostanem u braku ako taj brak nije bio dobar, čak ni po cenu dece

Folk pevač Aca Lukas ne voli da priča mnogo o privatnom životu, ali je za “Blic puls” otvorio dušu i prvi put ispričao kakve odnose danas ima sa ćerkom Miljanom i sinovima Lazarom i Andrejem. Život koji je iza njega bio je vrlo turbulentan, a Aca otvoreno priznaje da tokom odrastanja svoje dece nije bio tu i da je zbog karijere zapostavio porodicu.

– Iskreno, jeste mi teško što nisam tokom njihovog odrastanja bio uz njih. Nisam bio tu kada im je to bilo potrebno i to me danas strašno pogađa i boli. Nekada, kada prođu određene godine, shvatiš koliko si zapravo i u čemu sve grešio. Neću da lažem. Troje moje dece nije raslo uz mene i to mogu otvoreno da kažem. Nisam želeo da ostanem u braku ako taj brak nije bio dobar, čak ni po cenu dece – počinje svoju ispovest Lukas, koji kaže da je tek poslednjih godina postao malo prisniji sa decom.

– Doskora uopšte nismo bili bliski, jer su postojale prepreke. Sve ono što sam izgubio za vreme odrastanja kod prvo troje dece, sada gledam da nadomestim kroz Viktoriju. Srećan sam zbog toga i nije me sramota da to kažem. Srećan sam što sam u situaciji da doživim da bar jedno dete odraste uz mene – priča Aca i priznaje da je u njegovom životu bilo mnogo grešaka.

– Previše sam grešio u životu. Ali ko nije grešio?! Napustio sam prvu ženu i ostavio dvoje dece, onda sam napustio drugu ženu i ostavio dete… Nisam bio pored te dece, ali danas imam divan odnos sa njima. Smem da kažem da sam sada sa četvrtim detetom nadoknadio sve što sam propustio do sada.

On kaže da se sada sa svom svojom decom svakodnevno čuje.

– Sa Miljanom i Lazarom se čujem i viđam svakodnevno, to odmah moram da kažem. Nedavno se i Andrej preselio sa majkom iz Nemačke u Srbiju, tako da mi je sada bliže – ističe pevač, koji je posebno ponosan na najstariju ćerku Miljanu koja radi kao šminkerka na Televiziji „Grand“.

– Ona se sama bori u životu, bez moje pomoći. Moram da kažem da nije bahata i da radi posao kao svaka druga devojka u Srbiji. Srećna je što se bavi onim što voli. Ona je uspela da sama zarađuje za svoj život, a ima 26 godina. Mnogo je vredna i to me raduje – ponosno priča Lukas, koji tvrdi da se trudio da ne razmazi decu.

– Gledao sam da ih poštedim toga da imaju protekcije u životu samo zbog toga što su moja deca. Tokom odrastanja živeli su kao sva ostala deca, nisam želeo da imaju uvek sve ono što požele i što im padne na pamet, već da kada zasluže nešto, to i dobiju. Naravno da sam uvek mogao da im omogućim da imaju sve od igle do lokomotive, ali onda bih od njih napravio ljude koji sa trideset godina ne bi ništa radili i živeli bi na mojoj grbači. To nisam hteo da uradim. Dao sam im u životu neke smernice, neku podršku i uvek sam tu da im pomognem.

Kao primer toga da je izrazito protiv bahaćenja, Lukas navodi koji je automobil kupio sinu Lazaru.

– Lazar je pre nekoliko nedelja dobio auto, ali to nije nikakav skupi ili besan auto. Kupio sam mu auto zbog posla, jer se bavi transportom i dostavom, ali sam mu jasno stavio do znanja da od mene pare za gorivo neće dobiti. To mora da zaradi. Nijednog trenutka mu nisam uzeo auto da bi se bahanalisao, kao što danas rade neki roditelji i to na štetu svoje dece.

I dok je sa decom danas u odličnim odnosima, Lukas nije u kontaktu sa svojim bivšim ženama.

– Moram da kažem da nisam u kontaktu ni sa jednom bivšom ženom. To je valjda normalno, putevi su nam se davno razišli i ne vidim razloga da imamo ikakav kontakt. Moja deca su velika i mogu normalno da se čujem sa njima bez majke.

Pevač priznaje i da je njegov brak sa Sonjom buran, ali kaže da je takav svaki odnos u kojem ima ljubavi.

– Šta znači idealan brak?! Sonja i ja smo imali turbulencije u braku i toga će uvek biti. Mora da postoji razumevanje, a smatram da je kompromis najbitniji. Negde malo zategne ona, negde zategnem ja, onda ona popusti, pa popustim ja. Idealan brak u kom su ljudi nasmejani po ceo dan i cvrkuću jedno s drugim – to ne postoji. Meni je zasad lepo u braku – kaže Lukas i dodaje da uglavnom on bude taj koji na kraju popusti.