Rada Manojlović: Sa Harisom sam postala druga osoba – samouverena i jača

Pevačica Rada Manojlović priznala je da se u prošlosti borila sa depresijom i da je često pila antidepresive. Folk zvezda kaže da je prestala da pije tablete tek kada je upoznala sadašnjeg dečka Harisa Berkovića.

Bez obzira na to što je uživala u slavi i novcu koji je zarađivala, pevačica je bila neispunjena:

– Posao mi je išao odlično, porodica mi je bila na okupu. Svi su oko mene bili zdravi i srećni, ali ja nisam bila sigurna u sebe. Zbog toga sam utehu tražila u antidepresivima – priznaje Rada.

Ona objašnjava da joj je najteže padalo kada posle svirki, druženja sa prijateljima ili snimanja emisija dođe kući, a tamo je niko ne čeka:



– Uđem u stan posle svega i budem sama. Dođu momenti kada želiš da imaš nekog pored sebe, da te zagrli i da tako zaspiš. Da ti ujutru poželi dobro jutro, poljubi te pred spavanje.

Manojlovićeva ipak naglašava da se plašila i kada je bilo mogućnosti da zaspi pored nekog muškarca, jer nije bila sigurna u njihove namere.

– Kada su i postojali izgledi da se to desi, nisam bila sigurna koliko je ozbiljan, koliko je to iskreno, zašto želi da bude sa mnom. Vrzmalo mi se 1.000 pitanja po glavi, a odgovora nije bilo na vidiku. I onda posegneš jednom za tabletom, bude bolje, pa drugi put, i navikneš se. Da se razumemo, nisam ja svaki dan to pila, verovatno bih onda završila na lečenju i na odvikavanju.

Rada priznaje da je postala nova osoba kada je upoznala Harisa i da su tada nestali svi njeni problemi:

– Sve se promenilo sa Harisom. Postala sam sigurnija u sebe i jača. Druga osoba. Samouverena.

Pevačica priznaje da se kaje što je dugo bila na lekovima



– Sad kad se setim tog perioda kažem sebi: “Rado, glupačo i slabiću”, ali kako narod kaže, ne treba žaliti za prosutim mlekom, jer vreme ne mogu da vratim.