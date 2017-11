Đorđe David: Mislio sam da sam kažnjen što sam dobio dete, a I ono jer sam mu ja otac

Glumac i muzičar Đorđe David Nikolić (53) sa svojim bendom “Death saw” trenutno je na mini turneji u Crnoj Gori. Bivši pevač rok grupe “Generacija 5” nastupio je u Nikšiću i Podgorici, a sutra uveče svira u hotelu “Splendid” u Bečićima. Đorđe David, koji je najveći deo karijere posvetio muzici, priprema novi studijski album, a tvrdi da je rokenrol neuništiv i da kao voda uvek nađe put do publike. Nekada dugokosog rokera, koji je u 50. godini prvi put postao otac i dobio ćerku Stašu, gledaćemo 19. novembra na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u mjuziklu za decu “Tesla i bitka na magnetnom polju”, u režiji Đorđa Makarevića, koji je u nacionalnom teatru prošle godine premijerno izveden. Ali prednost uvek daje rokenrolu!

– Možda zvuči neverovatno što mnogo nastupamo, ali rokenrol ponovo dolazi na svoje a to se vidi po koncertima u regionu – kaže, za “Novosti”, Đorđe David, koji će 18. novembra biti gost na koncertu “Riblje čorbe” u Ljubljani. – U Crnoj Gori postoji ozbiljan broj ljudi koji prate rokenrol, počev od “Lejk festa” i festivala na Jazu. Rokenrol je uvek pozitivna priča. Vratio bih se na festivale kao što je “Vudstok”. Neki političari, koji su kasnije zavladali svetom, na tim festivalima oduševljavali su se ikonografijom rokenrola. Na lep način su to iskopirali i ubacili u propagandu svojih političkih ideja. Rokenrol je ozbiljna škola i treba ga ozbiljno shvatiti. Upravo zbog njegove moći počeli su lagano da ga marginalizuju. Ali rokenrol je kao voda, uvek nađe način da dođe do ušiju i glava ljudi.

Ranije ste govorili da ovde nema posla za rokere, šta se promenilo u međuvremenu?

– Promenilo se dosta toga. Pokazalo se da bubanj, bas i gitaru ništa ne može da pobedi, naročito ako se uzme u obzir da su u osnovi svih muzičkih stilova koji su kasnije nastali, posebno na ovim prostorima kada se pojavila loša muzika, a rokenrol sklonjen na stranu. Rokenrol je kao ikonografija uzet i za turbo folk, narodnu, pop, soul, rep… Niko ništa novo nije izmislio već je korišćeno ono što je rokenrol postavio. Rok je jedan od najkosmopolitskijih svetskih izraza, a Srbija ima veoma talentovanu ekipu muzičara i autora tog žanra. Kada bismo izvozili rokenrol, bili bismo među prvima u Evropi.

Zašto je došlo do raskida saradnje sa “Generacijom 5”?

– Oni su rešili da prekinu saradnju sa mnom. Kada postoji strastvena ljubav između ljudi, onda je i rastanak strastven. Sa ove vremenske distance shvatam da su to sasvim normalne i logične stvari. Niti želim, niti mogu da pobegnem od toga da je “Generacija 5” bila moja muzička lična karta. Čast mi što sam devedesetih bio neko ko je obeležio sve što je taj bend radio.

Kakvo je iskustvo raditi sa decom i igrati u mjuziklu?

– Sjajno, a predstava, u kojoj igram Groma, uvek je rasprodata. Nema šanse da prevarite decu s obzirom na to da su im mobilni telefoni lako dostupni. U pozorištu ih ne možete fascinirati lutkama, tako da smo u potpunosti preslikali ono što mogu da vide na “Jutjubu”, izgledamo isto kao njihovi junaci u 21. veku. Predstavu smo uradili lane, povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle i igramo je već drugu sezonu. Deca se na zabavan način upoznaju sa svetskim velikanom kakav je bio Tesla, a u predstavi učestvuje 40 mališana iz Dečjeg kulturnog centra Beograda. Roditelji koji su zaboravili da deci čitaju bajke neka ih dovedu na predstavu. Narodno pozorište od svog postojanja nikad nije Veliku scenu otvorilo za dečji mjuzikl i ovo je ozbiljan presedan.

Kako ste se vi snašli kao otac u 50. godini?

– Muškarac je u takvim situacijama izgubljen kao pile u kučini. Prvih godinu dana ništa nisam kapirao, laže svako ko kaže drugačije. Moja supruga Ana je inteligentna žena i imala je mnogo strpljenja i razumevanja. U početku sam mislio da sam površan, sebičan i da sam kažnjen što sam dobio dete, a ono što sam mu ja otac. Ali, onog trenutka kada je Staša prvi put okrenula glavu prema meni, rukom me uhvatila za donju vilicu i počela da cima, shvatio sam da me je prepoznala i da ima poverenje u mene. Bio je to jedan od najlepših momenata u mom životu. Staša ima tri godine, mnogo me raduje, daje mi snagu i motiv. Nema šanse da u toku dana, pored rokenrola, ne spomenem Stašu.