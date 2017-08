Sofija Rajović: Ako se ne pojavi princ na belom konju, ljubav o kojoj maštam, sama ću osnovati porodicu

Glumica Sofija Rajović prošle nedelje je proslavila 30. rođendan. Slavlje je prošlo bez velike pompe jer su je, kako kaže, stigle godine, a trenutno i snima novu seriju „Istine i laži“. Sofija je govorila o planovima za budućnost, kao i da želi da se ostvari u ulozi majke bez učešća nekog životnog partnera.

-Razmišljajući o tome da punim 30 godina, shvatila sam da, ako se ne pojavi princ na belom konju, koga mogu da nazovem ocem svog deteta, da bude ljubav o kakvoj maštam ceo život i da osnujem pravu porodicu, neću to raditi s bilo kim, već ću to uraditi sama. Postoje banke koje to uspešno rade. Imaš tamo katalog, pa izabereš. Na silu nekog terati da bude roditelj, to nije jedna od opcija.

Sofija Rajović: Vreme je za mirnije vode

U novoj seriji „Istine i laži“ igraš zgodnu kućnu pomoćnicu Cecu. Kakva si domaćica u privatnom životu?

-Privatno imam svoju kućnu pomoćnicu (smeh). Kad sam dobre volje, onda sam i odlična domaćica.

Kako ti se dopada ekipa s kojom ćeš raditi u novoj seriji?

-Drago mi je što su tu glumci koji nisu imali priliku da se pokažu na nekom ovako velikom projektu. Mislim da će im ovo biti odlično za sticanje iskustva. Biće bačeni u vatru, ali će morati da plivaju i značiće im za dalju karijeru.

Tvoja prva uloga bila je u seriji „Srećni ljudi“.

-Nekako sam tad shvatila da ne postoji nijedan drugi poziv za mene osim glume. Živela sam u hotelu u kom se snimala serija i mogla sam danima da prisustvujem snimanjima, a onda su me pozvali i da učestvujem. Bila je to ljubav na prvi pogled. Igrala sam u nekom novogodišnjem specijalu. Bila sam u kadru jednu sekundu i ništa nisam govorila.

Kao dete, živela si u hotelu 12 godina. Da li te je život na visokoj nozi pomalo razmazio?

-Nisam uopšte imala doživljaj da je to život na visokoj nozi. Neko živi u stanu, drugi u kući, a mi smo stanovali u hotelu. Roditelji su se trudili da ne gledam ljude s te materijalne strane. Ne postoji druge vere i nacije, već samo dobrota i zloba. Sebe nikad nisam smatrala drugačijom od ostale dece.

Šta si sve radila u hotelu? Kako smo čuli, od tebe nije moglo da se živi.

-Vozila sam „poniku“ po recepciji. Haos sam pravila. Ulazila sam u kuhinju kao da je moja. Ljudi koji su radili u hotelu me se dobro sećaju. Nekako su mi praštali jer je bilo u skladu s mojim godinama i hvala im na strpljenju.

Kao đak, bila si okružena muškim društvom i buntovnik.

-Uvek sam bežala od „barbika“ i lutaka i najviše sam volela moju mušku ekipu. Oni su bili moji zaštitnici i neki ljudi bez kojih ne bih znala mnogo pametne stvari. Naučila sam i kako da se ukrade sladoled iz frižidera. Bila sam buntovnik jer sam govorila naglas u ime svih ljudi. Nisam dala na sebe i voljene ljude. Ne smatram da sam bila problematično dete.

Da li ti fali pozorište?

-Ne vidim sebe još pozorištu. Vidim sebe tamo tek kad budem imala svoju porodicu. Moja velika ljubav su putovanja. Ne trošim novac na garderobu i šminku, već samo za putovanja.

Ima li te u nastavku „Vojne akademije“?

-Čula sam da se piše nova sezona. Nisam još dobila poziv od produkcije, tako da ne bih mogla ništa više da vam kažem.

Da li ćeš imati scene sa svojom „sestrom“ Jelisavetom Orašanin? Neki ne znaju da si pre Jelisavete ti imala romansu s Milošem Teodosićem

-Ne znam kako će raspisati naš odnos. Ona je dobra devojka. Nas dve nemam nikakav konflikt. Pročitala sam da igram u nastavku „Ubica mog oca“, što nije tačno. Pravi se fama oko nas dve bez potrebe.

Nisi završila glumu. Napustila si studije u klasi Nebojše Dugalića. Da li ti je žao? Iz te klase uspešni su Hana Selimović, Bojan Perić, Dušica Novaković…

-Žao mi je. Međutim, moj otac nije smatrao da je gluma poziv kojim ja treba da se bavim. Tata je bio doktor i smatrao je da moram da nastavim njegovim stopama. Odustala sam od fakulteta zbog njegovog insistiranja. S druge strane, imam sreću da mogu da se bavim tim poslom. Da ne zvučim bezobrazno, dok su Hana, Bojan Perić i drugi studirali, ja sam proputovala ceo svet. Ne znam kako bih se provodila na fakultetu.