Zdravko Čolić: Volim netaknutu prirodu, najbolje se opuštam pored vode

Naš najpoznatiji pevač Zdravko Čolić je 21. jula održao koncert u okviru ovogodišnje “Drinske regate“, pa je jedno od logičnih pitanja bilo da li je ljubitelj splavarenja.

– Jednom sam bio na splavarenju rekom Unom i bilo je to nezaboravno iskustvo i avantura. Volim da uživam u netaknutoj prirodi, a mislim i da se čovek najbolje opusti pored vode. To ne mora uvek da bude more, jer i reke i jezera imaju svoje čari.

Nedavno ste objavili pesmu „Mala“, koja je za kratko vreme imala ogroman broj pregleda na „Jutjubu“. Ipak, koja pesma vam je najdraža?

– To je teško pitanje i ne mogu da izdvojim samo jednu. Za mene su to pesme koje svojim tekstom prenose neku poruku ili koje su značile neku prekretnicu u mojoj karijeri i koje na neki način imaju veze sa mnom, kao što su pesme „Sinoć nisi bila tu“, „Pjesmo moja“ i balada „Noć mi te duguje“.

Leto je vreme godišnjih odmora. Koje je vaše omiljeno mesto za opuštanje?

– Najviše volim da budem u prirodi, gde je čist vazduh, a opuštaju me i duge šetnje.